СМИ: Катерина Тихонова, которую называют дочерью Путина, рассталась с мужем 5 26.01.2018, 11:22

3,560

Катерина Тихонова

Младшая дочь Путина в 2016 году попала в список десяти влиятельных мировых знаменитостей от 20 до 35 лет.

О расставании члена правления компании «Сибур» Кирилла Шамалова с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. Подробностей, в том числе идет ли речь об официальном разводе, агентство не приводит. В базах судов Москвы и Петербурга соответствующая информация отсутствует. Об этом пишет РБК.

О свадьбе Шамалова и Тихоновой ранее сообщали источники агентства Reuters. Официального подтверждения эта информация не получала.

Представитель «Сибура» отказался от комментариев. Журналисты направили запрос в фонд «Иннопрактика», которым руководит Тихонова.

Шамалов в 2016 году вошел в рейтинг Forbes, став самым молодым российским миллиардером (на тот момент ему было 34 года). Он занял 64-е место с состоянием $ 1,2 млрд. В этом году бизнесмен занял 74-ю строчку, журнал оценил его капитал в $ 1,3 млрд.

Кирилл Шамалов — сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова. До прихода в «Сибур» Кирилл Шамалов работал в «Рособоронэкспорте», «Газпроме» и Газпромбанке. К 2014 году ООО «Яуза 12», принадлежавшая Шамалову (сейчас компания ликвидирована) приобрело 17% акций «Сибура» у Геннадия Тимченко.

В интервью газете «Коммерсантъ» Шамалов говорил, что для финансирования сделки привлек кредит в Газпромбанке под залог принадлежащих ему активов и заплатил за долю в «Сибуре» исходя из рыночной оценки компании (на тот момент — более $ 10 млрд). В апреле 2017 года Шамалов снизил долю в «Сибуре» с 20,9 до 3,9%, продав 17% Леониду Михельсону.​

Тихонова через фонд «Национальное интеллектуальное развитие» руководит проектом «Иннопрактика», который участвует в проекте Научно-технологической долины МГУ.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Тихонова является дочерью президента России Владимира Путина. Официального подтверждения или опровержения информация не получила. В декабре 2015 года в ходе пресс-конференции Путин подчеркнул, что не будет обсуждать свою семью, в том числе из-за вопросов безопасности.