Rzeczpospolita: Цензура по-лукашенковски 26.01.2018, 11:27

Одна из крупнейших польских ежедневных газет написала о блокировке Сharter97.org.

В Беларуси заблокирован самый популярный независимый информационный портал, редакция которого находится в Варшаве более пяти лет, пишет Руслан Шошин для польского издания Rzeczpospolita (перевод - Charter97.org).

24 января в Беларуси стало еще меньше пространства для свободы слова. Заблокированный портал Charter97.org пользовался огромной популярностью в Беларуси. Далеко сзади находились не только госСМИ, но и независимые, которые можно посчитать на пальцах одной руки.

Министерство информации Беларуси опубликовало заявление, в котором сказано, что портал заблокирован в соответствии со статьей 51 Закона о средствах массовой информации, что означает, что он «распространяет запрещенную информацию». Чиновники в Минске не уточнили, о чем идет речь.

После того, как в декабре 2010 года в Минске были разогнаны мирные протесты, главный редактор «Хартии’97» Наталья Радина была арестована и обвинялась в «организации массовых беспорядков». Согласно белорусскому законодательству, ей угрожало до 15 лет тюрьмы. В 2012 году редакция Сharter97.org переехала в Варшаву.

- Власти испугались нашей популярности и влияния на общество. Экономическая ситуация ухудшается, и белорусские власти не хотят, чтобы люди выходили на улицы, - заявила Наталья Радина изданию Rzeczpospolita.

Из всех независимых медиа, существующих в Беларуси, «Хартии’97», пожалуй, самый критичный в отношении Лукашенко. В течение многих лет сайт освещал все протесты, которые происходят в Беларуси. Телевидение «Белсат» из Варшавы также занимается этим.

В Беларуси юридически действует только «Радыё Свабода» и такие независимые газеты, как «Наша Ніва» и «Народная воля». Однако они не могут разрешить себе публикацию такого контента, который появляется на страницах Charter97 или «Белсата».

Согласно белорусскому законодательству, средства массовой информации не могут публиковать информацию о незарегистрированных организациях. Подобный статус в Беларуси имеет большинство оппозиционных структур.

- Независимые СМИ, действующие в Беларуси, будут еще более осторожными, - заявил белорусский политолог Александр Класковский.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.