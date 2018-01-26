Порошенко: Михаил Жизневский был смелым, гордым и несокрушимым 26.01.2018, 11:36

Сегодня герой Небесной сотни праздновал бы свое 30-летие.

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в «Фейсбуке».

"Михаил Жизневский родился в Беларуси, однако был настоящим украинцем по духу - смелым, гордым и несокрушимым. По словам братьев, имел обостренное чувство справедливости, поэтому и стал бок о бок с украинцами защищать свои идеалы на Майдане. В январе 2014-го жизни Михаила оборвала пуля, попавшая ему в сердце ... Сегодня он праздновал бы свое 30-летие. Герои не умирают ...", - написал Порошенко.

Напомним, пуля снайпера оборвала жизнь белоруса 22 января 2014 года. Михаил Жизневский не дожил 4 дня до своего 26-летия, он стал второй жертвой, убитой на Евромайдане в Киеве.