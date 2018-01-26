Наталья Радина: Сейчас самое важное - это солидарность 4 26.01.2018, 11:37

Наталья Радина

Фото: Андрей Дубчак

Сайт «Хартии-97» выстоит.

Как сообщает «Польское радио», Министерство информации Беларуси прокомментировало ограничение доступа к «Хартии'97». Решение было принято якобы из-за размещения на оппозиционном сайте информации, распространение которой запрещено 38-й статьей закона «О средствах массовой информации». Что это была за публикация, не сообщается. Чиновники обращают внимание «субъектов информационной сферы» на необходимость «неуклонного исполнения законодательства о средствах массовой информации».

Про блокировку сайта «Хартия'97» стало известно вечером в среду, 24 января. Он либо не загружался, либо появлялось сообщение, что сайт находится в списке ограниченного доступа. По словам главного редактора «Хартии'97» Натальи Радиной, сейчас самое важное для негосударственных СМИ - это солидарность.

В интервью «Польскому радио», журналистка также сказала, что она очень рада тому, как много у портала друзей в разных странах, которые выражают поддержку в связи с ситуацией, в которой оказался ресурс. «Поддержка, которую мы получаем, огромная - это прежде всего поддержка со стороны читателей, коллег, правозащитников, политиков со всего мира», - сказала Радина.

Главный редактор Charter97.org призвала всех распространять как можно шире информацию о блокировке крупнейшего независимого сайта и давлении на свободу слова в Беларуси.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.