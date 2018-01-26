Опра Уинфри заявила, что не будет участвовать в президентской гонке 26.01.2018, 11:40

Опра Уинфри

Американская телеведущая хочет заниматься только тем, в чем она уверена.

Американская телеведущая и продюсер Опра Уинфри утверждает, что не заинтересована в участии в выборах президента США 2020 года. Об этом она заявила в интервью журналу InStyle.

Уинфри отметила, что участие в выборах – "это не то, что меня интересует".

Она добавила, что всегда была очень уверена в том, что сможет сделать, а что не сможет.

7 января на церемонии вручения премий "Золотой глобус" телеведущая получила премию Сесиля Блаунта Де Милля. Выступление Уинфри на церемонии вызвало разговоры о начале ее президентской кампании.

Два близких друга телеведущей, которые пожелали остаться анонимными, заявили CNN, что доверенные лица Уинфри убеждают ее вступить в президентскую гонку.

Согласно опросу компании Rasmussen Reports, если бы выборы президента США проходили сейчас, за Уинфри проголосовали бы 48% опрошенных, тогда как за действующего главу Белого дома Дональда Трампа – 38%.