«Биткоин плохо закончит»: В Давосе не оставили камня на камне от криптовалют 16 26.01.2018, 11:46

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Биткоин имеет ценность только тогда, когда об этом все говорят.

Биткоин может просуществовать и 100 лет, но более вероятное его фиаско, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе Лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер, сообщает «Радыё Свабода».

По словам всеми признанного в мире экономиста, биткоин имеет ценность только тогда, когда есть распространенное мнение, что он ее имеет. В отличие, например, от золота, стоимость которого не изменяется, если люди решат не инвестировать в него.

Член наблюдательного совета финансовой группы UBS Аксель Вебер заявил, что его компания «не советовала бы криптовалюты в качестве инвестиций». Он напомнил, что курс биткоина уменьшился за последние 24 часа на 12%. Уоррен Баффетт высказал мнение, что биткоин закончит плохо.

- Анонимность криптовалют - это открытое поле для злоупотреблений и огромного риска, - сказал во время форума в Давосе председатель одного из крупнейших банков Польши Михал Крупиньски.

Польское правительство создало специальную группу, которая в течение месяца разработает рекомендации конкретных шагов, которые должны защитить поляков от опасности, связанной с криптовалютами.

Южная Корея объявила, что запрещает анонимную торговлю биткоинами, другие страны говорят о вероятности введения механизмов регуляции. Об этом, между прочим, в Давосе заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

На форуме прозвучалa также информация, что майнинг криптовалют потребляет очень много энергии. Предполагается, что в этом году на него пойдет столько электроэнергии, сколько в год потребляет Аргентина.