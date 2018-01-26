«Белсат»: Как далеко пойдет цензура Лукашенко? 7 26.01.2018, 11:54

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После «Хартии-97» могут заблокировать и все остальные независимые ресурсы.

Блокировка «Хартии-97» началась в вечер среды – без судебного решения, без объяснения причин. Сайт перестал открываться по всей Беларуси. Некоторые интернет-провайдеры сообщают, что «Хартия-97» – в списке ограниченного доступа по указу главы государства и постановления оперативно-аналитического центра при Лукашенко. Зачем власти это делают, журналисты «Белсата» спросили минчан. Из трех десятков опрошенных белорусов никто не поддержал блокировки «Хартии».

Главный редактор портала видит причины в политической ситуации

«Хартия’97» – один из самых популярных в Беларуси сайтов-агрегаторов, и постоянно сообщает о всех протестных настроениях и акциях.

«Экономическая ситуация в Беларуси катастрофическая, и я уверена, что Лукашенко об этом хорошо знает, и боится повторения весенних протестов в большем масштабе. И началась зачистка информационного поля Беларуси», – говорит Наталья Радина.

Редакция «Хартии» уже несколько лет как переехала в Варшаву

Работать в Беларуси стало невозможно после уголовного преследования, обысков и изъятия техники, наглых нападений спецназовцев. Прекратить работу «Хартии» не смогли, поэтому сейчас власти мешают читателям.

«Мы сейчас обращаемся к нашим коллегам-журналистам со всего мира, обращаемся к политикам, депутатам, в евроструктуры, ОБСЕ, призываем оказывать давление на белорусские власти, и призываем в том числе к введению санкций», – заявила главный редактор сайта.

Мининформации не объяснило причин блокировки

По закону, под запретом информация от имени незарегистрированных организаций – например, оппозиционных, или пропаганда наркотиков, порнографии и насилия, или пропаганда войны и экстремизма, а также – внимание! – другая информация, которая может повредить национальным интересам Республики Беларусь. А что может повредить, решают чиновники.

«Поскольку Мининформации не называет, какие статьи, комментарии или иллюстрации нарушили эту статью Закона о средствах массовой информации, редакция сайта не может исправить, убрать эти статьи, исправить нарушение закона», – объясняет журналистка «Белсат» Светлана Калинкина.

«Хартию» блокируют, чтобы запугать других

«Хартия’97» нередко критикуют за радикальность материалов, цензуру комментариев и другие особенности. Но независимые журналисты призывают к солидарности, независимо от личных взглядов.

«Власть никогда не останавливается на тех, кто нам нравится или не нравится. Если власть выбирает этот путь, то за Хартией могут пойти и все остальные независимые ресурсы, так как нарушение закона при желании можно найти на любом сайте, в любой газете», – убеждает Светлана.

Чтобы белорусы могли сами выбирать, читать им «Хартию’97» или нет, на профиле портала в социальных сетях опубликована инструкция обхода блокировки.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.