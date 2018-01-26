Группа BRUTTO едет в тур по Беларуси

Группа BRUTTO едет в тур по Беларуси2
- 26.01.2018, 12:02
Тур пройдет с марта по апрель в 13 городах страны.
Начнется тур 22 марта в Солигорске, а закончится 21 апреля большим концертом в столичном Дворце спорта.
В некоторых городах группа будет выступать впервые. На концертах исполнят лучшие и новые песни BRUTTO и Ляписов, сообщается в группе «ВКонтакте» «BRUTTO».
Концерты:
22.03 – Солигорск
23.03 – Речица
24.03 – Гомель
25.03 – Мозырь
30.03 – Новополоцк
31.03 – Витебск
5.04 – Бобруйск
6.04 – Брест
12.04 – Могилев
13.04 – Лида
14.04 – Гродно
19.04 – Молодечно
21.04 — Минске