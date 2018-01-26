Группа BRUTTO едет в тур по Беларуси 2 26.01.2018, 12:02

Тур пройдет с марта по апрель в 13 городах страны.

Начнется тур 22 марта в Солигорске, а закончится 21 апреля большим концертом в столичном Дворце спорта.

В некоторых городах группа будет выступать впервые. На концертах исполнят лучшие и новые песни BRUTTO и Ляписов, сообщается в группе «ВКонтакте» «BRUTTO».

Концерты:

22.03 – Солигорск

23.03 – Речица

24.03 – Гомель

25.03 – Мозырь

30.03 – Новополоцк

31.03 – Витебск

5.04 – Бобруйск

6.04 – Брест

12.04 – Могилев

13.04 – Лида

14.04 – Гродно

19.04 – Молодечно

21.04 — Минске