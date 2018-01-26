The New York Times: Лукашенко отличается нетерпимостью к независимым СМИ 26.01.2018, 12:10

Вторая по тиражу газета США написала о блокировке Сharter97.org.

В Беларуси заблокирован доступ к самому популярному оппозиционному сайту якобы по причине нарушения законодательства, пишет The New York Times.

Министерство информацию сообщило, что было принято решение о блокировке сайта Сharter97.org, который освещает ситуацию в Беларуси, после публикации ресурсом материала, который нарушает закон о средствах массовой информации. Министерство информации не уточнило подробностей.

Главный редактор «Хартии’97» Наталья Радина прокомментировала, что блокировка ресурса – очередная попытка белорусских властей задушить инакомыслие.

Белорусская Ассоциация Журналистов назвала данный шаг «неприемлемым нарушением свободы слова» и потребовала, чтобы правительство объяснило причины своего решения.

Лукашенко находится у власти уже 23 года, отличаясь нетерпимостью по отношению к инакомыслящим и независимым СМИ.