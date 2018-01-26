Психолог: Почему человеку проще любить собаку, чем другого человека 8 26.01.2018, 12:18

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Для многих людей кошка или собака — лучший друг и собеседник, член семьи, для которого выделена большая часть жизни.

Есть такое явление в современном цифровом мире — «котики». Люди ставят изображения домашних питомцев на место собственных фотографий, выкладывают видео с ними, создают каналы об их жизни, празднуют дни рождения, делают животным свадьбы и дружеские вечеринки, пишет психолог Юлия Костюк для tut.by.

Для многих людей кошка или собака — лучший друг и собеседник, член семьи, для которого выделена большая часть жизни. Почему так происходит? Почему люди иногда любят собак, кошек, попугаев и другую домашнюю живность больше, чем других людей?

Любые отношения — это взаимодействие, построенное на определенной степени доверия, уважения, любви. Качественные, глубокие отношения предполагают высокую степень доверия, уважения и любви. Способен ли человек выстроить такие отношения, не рискнув открыться перед другим человеком, не показав свои слабости, не скрывая свои истинные желания?

Практика показывает, что далеко не каждый может доверять окружающим и строить с ними открытые отношения. С самого раннего детства люди получают опыт, когда искреннее доверие оборачивалось болью предательства, когда демонстрация желания жестко пресекалась, когда «быть собой» было категорически не позволено, потому что это считалось невежливым, неприличным, невоспитанным и так далее. С самого раннего детства многие люди принимают решение «прятаться», никому не показывать себя настоящих, не открываться ни при каких обстоятельствах, даже тогда, когда другой человек готов услышать, поддержать и понять.

А потребность в близости, в тепле и в безусловном принятии остается, потому что для человека это является явным сигналом о безопасности. Это снижает тревожность, помогает чувствовать себя защищенным, неодиноким.

И вот тут домашние животные, безмолвные, готовые принять человека в любом виде, «простить» его за любое поведение, за любое слово и за любой жест, зависимые, преданные, вновь приходят на помощь человеку.

Любить, к примеру, собаку безопасно. Она не предаст, не уйдет к другому или к другой. Она всегда рада, всегда готова сопровождать, всегда готова выполнить команду или требование, ее даже можно наказать, и она все равно будет все это делать для хозяина. При ней можно ходить в семейных трусах, ее можно поцеловать, не почистив зубы, ее можно обнять в любую секунду, как только человеку этого захочется, и об этом не надо ни просить, ни спрашивать, ни предупреждать.

Также безопасно любить кота, хомячка, попугая, лошадь, рыбку…

Каждое из этих животных, попадая в дом к человеку, часто берет на себя роль, которой его наделяет хозяин, и удовлетворяет те потребности, нехватку которых он ощущает. Те сильные и заряженные чувства, которые он испытывает по отношению к своему домашнему питомцу, чаще всего являются неудовлетворенной потребностью этого человека во взаимоотношениях с другим человеком.

Было бы неправдой сказать, что так происходит во всех случаях. Здесь нужно обязательно обратить внимание, что кот или собака — это не всегда «замена». Общение с домашними питомцами — это весело, приятно, и, конечно, полезно: недаром пет-терапия пользуется такой популярностью во всем мире как эффективное средство при лечении психических заболеваний. Взаимодействие «человек — животное» — это полезное удовольствие, которое учит человека быть ответственным и милосердным.

Но тогда, когда человек подстраивается под интересы своего животного в ущерб своим, когда, например, вечер с любимым питомцем предпочтительнее вечера в компании супруга или супруги, когда хозяин чрезмерно наделяет животное «человеческими» качествами, когда «все лучшее для любимого котика» и так далее… Можно предполагать, что такой человек «заменяет» этим реальные отношения с другими людьми.

Также нередко случается, что человек «вкладывает» в своего питомца все те чувства, нехватку которых он испытывает сам. Например, часто дети просят родителей приобрести домашнее животное. Прежде чем сразу отказать, хорошо бы поговорить с ребенком и узнать, почему он или она хочет именно этого питомца. Ответ ребенка на такие вопросы, как, например, «что ты будешь делать с собакой?» или «как именно ты будешь проводить время с котенком?», могут дать мамам и папам повод задуматься о том, чего не хватает их ребенку в общении с ними.

Таким образом, человек довольно часто заменяет собакой, попугаем или даже пауком члена семьи, любимого человека, а иногда даже ребенка. Конечно, это не лучший способ для решения своего внутреннего конфликта. Сложно научиться взаимодействию с другими людьми, если минимизировать контакты с ними. А такое нередко случается в описанных выше случаях, к сожалению.

В таких ситуациях может помочь, если человек попытается осознать, что человеческое общение, пусть и порой такое сложное, слишком эмоциональное и иногда приводящее к конфликтам, — это необходимый компонент для развития человека, для понимания своего места в жизни, для понимания самого себя, в конце концов. Человек — существо социальное. И если с «существом» можно еще поспорить, то факт, что ему необходимо общество других людей, является неоспоримым и давно доказанным.