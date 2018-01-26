«Прессбол»: Средняя зарплата игрока минского «Динамо» — $20-25 тысяч в месяц 13 26.01.2018, 12:26

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Источник раскрыл засекреченные данные по зарплатам хоккеистов.

По сведениям «Прессбола», данные о размере зарплатной ведомости хоккейного минского «Динамо», опубликованные на прошлой неделе на championat.com, не соответствуют действительности.

Согласно данным портала, зарплатная ведомость «зубров» в нынешнем хоккейном году составляет 582 миллиона российских рублей, что по актуальному курсу примерно 10,5 миллиона долларов. В довесок четверть от этой суммы (144 млн. RUR или 2,5 млн. USD) составляют бонусы.

Однако этим цифрам есть основание не доверять, о чем журналисту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову сообщил достоверный источник.

Учитывая, что собеседник не раз оказывался прав в касающихся «Динамо» вопросах, не верить его оценке видимого основания нет. Тогда математика оказывается принципиально иной: 6,7 миллиона долларов вместе с бонусами — это около 377 миллионов российских рублей, с которыми «зубры» немедля скатываются в хвост «зарплатно-бонусной» таблицы. И в соотношении с турнирной выглядят даже предпочтительнее тех немногих соседей, которых обошли в чертовой дюжине клубов «Запада». Особенно — «Витязь», которого, впрочем, так ни разу в этом чемпионате и не обыграли. По словам того же собеседника, зарплатная ведомость «Динамо» позволяет минчанам опережать в лиге только рижан, «Слован» и «Ладу». При этом по общему бюджету тольяттинцы все же впереди, потому что больше тратят на перелеты.

Таким образом, доходная статья игрока «Динамо» составляет примерно 20-25 тысяч долларов ежемесячно. Понятно, что это «средняя по больнице температура», включающая и повышенные ставки легионеров, и КХЛовскую «минималку», на которой сидит большинство белорусских динамовцев, особенно те, что помоложе. С точки зрения среднестатистического белоруса, конечно, в любом случае шикарно. Но это нужно принять, как правило рынка лиги. Раз уж мы на нем играем, приходится соответствовать. Принимая то, что пытаться бодаться с российскими небожителями кошельками — дело априори безнадежное. Да и глупое — проверено, когда пытались на стыке десятилетий без турнирного «выхлопа». Но с определенно еще худшим кпд в системе «затраты — результат».