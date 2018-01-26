Die Tageszeitung: Блокада «Хартии-97» 26.01.2018, 12:37

Авторитетная немецкая газета выступила в поддержку Charter97.org.

На веб-сайт белорусской оппозиции Charter97.org больше нельзя зайти. Правительство страны «оправдывает» это «распространением запрещенного контента», - пишет ежедневная берлинская газета Die Tageszeitung (перевод - Charter97.org).

«Белорусское правительство заблокировало сайт оппозиции «Хартия-97». Министерство информации «обосновало» свое решение, заявив, что там была опубликована информация, которая якобы нарушала законы о СМИ.

Название интернет-ресурса «Хартия-97», который в основном информирует о нарушениях прав человека, восходит к призыву журналистов, оппозиционных политиков и правозащитников к демократизации Беларуси».

Сайт, который сейчас находится в Варшаве, был основан 20 лет назад группой людей, многие из которых поддержали Андрея Санникова на выборах 2010 года, напоминает издание.

«Санников присоединился к президентским выборам в декабре 2010 года против самодержавного правителя Александра Лукашенко. Вскоре после этого он был арестован и приговорен к пяти годам тюрьмы за «организацию массовых беспорядков» в 2011 году и освобожден из тюрьмы в 2012 году.

«Хартия-97» и его журналисты часто подвергались репрессиям со стороны государства. Олег Бебенин, один из ведущих сторонников инициативы 1997 года, был найден повешенным в сентябре 2010 года в своем доме под Минском. Его коллеги сомневаются в официальном версии самоубийства до сегодняшнего дня.

В 2011 году сайт подвергся хакерской атаке, которая удалила часть архива и разместила поддельные новости.

Для главного редактора Натальи Радиной, получившей политическое убежище в Литве, ясно, почему возникло решение о блокировке сайта. «Очевидно, что окончательное уничтожение свободы слова в Беларуси идет полным ходом», - сказала Наталья. Однако будут предприняты усилия, чтобы сделать сайт снова доступным.

Судьба «Хартии-97» является симптомом страны, в которой самые грубые нарушения прав человека являются повседневностью.

Открытое письмо

В прошлом году 48 организаций из 24 стран обратились к Лукашенко с открытым письмом. В нем они призвали правителя освободить мирных демонстрантов, в том числе десятки журналистов, которые принимали участие в протестах в марте 2017 года. Возмущение было направлено против указ Лукашенко, по которому безработный обязан был платить специальный налог», - написало немецкое издание.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.