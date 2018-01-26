Декрет Лукашенко № 1: базу данных по «тунеядцам» засекретят 16 26.01.2018, 12:44

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Фото: «Радыё Свабода»

Перечень оплаты полной стоимости услуг для «тунеядцев» определят до 1 апреля.

26 января первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович и еще ряд чиновников провели специальную пресс-конференцию, чтобы объяснить особенности декрета Лукашенко № 1, передает «Радыё Свабода».

Накануне диктатор подписал декрет № 1 о «содействии занятости населения».

Было заявлено, что главной целью документа - «обеспечить работой всех», кто выражает в этом нужду. Вместе с тем, предусмотрены меры пресечения в отношении тех, кто «не хочет приносить пользу обществу». Среди прочего говорится, что с 1 января 2019 года безработные трудоспособные белорусы будут оплачивать датированы государством услуги по их полной цене. Конкретный перечень поручено определить правительству.

Кто попадет в список «тунеядцев»?

Первое. Сначала на основании данных государственных органов будет создана национальная база, которую скорректируют на местном уровне. Она и станет систематизированным списком «тунеядцев». О том, что они находятся в базе, им сообщат местные власти, свободного доступа к ней, как следует из слов чиновников, не будет.

Второе. Каждый квартал будет проводиться мониторинг ситуации с тем, чтобы при необходимости вносить определенные коррективы. Также ежегодно будут определяться проблемные территории со сложным положением на рынке труда, куда дополнительно направят бюджетные средства.

Третье. За что конкретно должны платить «тунеядцы», правительство определит до 1 апреля текущего года.

Чиновники не знают многих ответов

Когда дело дошло до вопросов, выяснилось, что чиновники во многом несведущи сами. Например, в квартире живут три человека, один из них «тунеядец». Каким образом будут оплачиваться коммунальные услуги? Вопрос остался без ответа.

Так же не смогли участники пресс-конференции сказать, какие услуги эта категория населения будет платить в 100-процентном размере - или только ЖКХ, или еще медицинские, образовательные и другие?

Власти еще раньше заявляли: в обозримой перспективе все жители страны будут оплачивать коммунальные услуги на 100%. Похоже, что тогда не будет никакой разницы, «тунеядец» ты или бюджетник.

На все вопросы ответы были приблизительно одинаковы - дождемся соответствующего документа совета министров 1 апреля.