Самолет ВМС США провел разведывательный полет вблизи юго-западного побережья Крыма 26.01.2018, 12:53

Американский разведчик приближался к побережью полуострова приблизительно на расстояние до 60 километров.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в четверг совершил разведывательный полет к юго-западу от Крыма, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов. Об этом пишет censor.net.ua.

Американский морской разведчик с бортовым номером 16-9003, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, встав в круг, осуществлял многочасовой полет к западу от Симферополя.

Во время полета у крымских берегов, американский разведчик снижался до высоты около 7,5 тыс. метров, приближаясь к побережью полуострова приблизительно на расстояние до 60 км.

Как сообщалось, одновременно в четверг стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B с бортовым номером 05-2024, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение не менее десяти часов вел разведку, курсируя вблизи Севастополя, вдоль южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края вплоть до Сочи.