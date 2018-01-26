Союз журналистов Литвы требует немедленно разблокировать «Хартию-97» в Беларуси 26.01.2018, 12:58

Солидарность с Charter97.org выразили СМИ Литвы и всего мира.

Глава Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс заявил о том, что блокировка сайта «Хартии-97» говорит об общей тенденции в цензуре.

Об этом сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

По словам Дайнюса Радзявичюса, свою солидарность с «Хартией-97» выражают и СМИ Литвы, и всего мира, а также международные организации, работающих в сфере прав человека. «Я знаю, что международные организации точно обратят внимание на ситуацию. То, что в Беларуси нарушается свобода слова, точно ни у кого не вызовет сомнения».

«Тенденции очень просты. Я иногда грустно шучу, что, чем больше «теплеют» экономические и политические отношения с ЕС и странами Европы, тем больше «замораживаются» права человека в Беларуси. Это уже не первый раз, а поскольку решение о блокировке сайта принято на уровне министерства, а не на уровне суда, что мне всегда не нравится, когда речь идет о странах, где говорят о демократических и правовых нормах, то это очевидно цензура», - утверждает Радзявичюс.

Другой момент, на который он обратил внимание, это отсутствие конкретных объяснений причин блокировки Сharter97.org, а «общие пояснения о нарушениях нормы закона». «Когда блокируется именно содержание, очевидно, таким образом ограничивается свобода слова внутри страны».

Говоря о действиях властей Беларуси, которые, с одной стороны, выказывают свое желание «наладить отношения» с ЕС, но в то же время сами себе перекрывают пути к их достижению, он отметил, что «в этом нет никакого противоречия»:

«Это не противоречие, это игра, которая очень просто называется: хочу политической дружбы и экономической выгоды, но не хочу менять по-настоящему важных моментов внутри страны. В эту игру Беларусь играет давно. Здесь опять же, по мере потепления политических отношений с Западом, внутри страны ее жителям становится хуже. Это не парадокс, а закономерность. К сожалению, если инициатива исходит от самого Запада, белорусские власти протягивают одну руку, а другой притесняет людей, которые надеются на реальное потепление в сфере прав человека и перемены в стране. Нынешние шаги напоминают о том, что на это рассчитывать пока не стоит».

«Я не верю в перемены в Беларуси в плане прав человека в данный момент, но существование одного политика или системы — не вечно, обычно — это короткий отрезок времени в жизни человечества. И когда в Беларуси наступят перемены, это лишь вопрос времени. Эти запреты поддерживают режим и дальше», - заключил Дайнюс Радзявичюс.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.