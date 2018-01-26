Дмитрий Бондаренко: «Хартия-97» может стать косточкой, которой подавится режим 26.01.2018, 13:07

Власти делают ошибки, а мы должны быть солидарными.

Решение очень непрозрачное, неконкретное и внесудебное. Так о блокировке сайта «Хартия’97» высказались в Белорусской ассоциации журналистов.

Слова солидарности звучат и со стороны представителей других СМИ, и общественных деятелей. Министерство информации свое решение объясняет статьей 38 закона «О СМИ» – распространение запрещенных материалов или ограниченных к распространению. Какие конкретно публикации имеются в виду, все ещё не известно.

«Белсат» обсудил ситуацию вокруг блокировки сайта «Хартия’97» c координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко:

«Причин блокировки сайта Сharter97.org может быть много, но, по моему мнению, проблема сейчас связана с более широкой ситуацией, я бы сказал, с геополитической ситуацией Беларуси. Эти учения российские, проходившие осенью прошлого года, показали, что Россия очень серьезно относится сейчас к Беларуси, и как говорят американские генералы, страны Балтии могут стать следующими для российской агрессии. Без полного подчинения Беларуси это невозможно. Я думаю, это приказ из Москвы или, может, такие психологические манипуляции. В случае Лукашенко это несложно делать», – отметил Дмитрий Бондаренко.

«Диктатура Лукашенко построена на борьбе с независимыми СМИ, до этого у него получалось, но теперь ему мешает технический прогресс.

Первая реакция, когда я читаю новостную ленту на сайте «Хартия’97», других новостных ресурсах - очень серьезная международная поддержка. Видно, что режим не отвечает реальности, им манипулирует ближайшее окружение, иностранные игроки. Власти делают ошибки, а мы, хорошие ребята: все журналисты, общественные активисты, оппозиционеры - должны быть солидарными и защищать друг друга. «Хартия» может стать той косточкой, которой подавится режим», - заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.