Как будут сдавать экзамены ученики гимназий после 9-го класса 1 26.01.2018, 13:10

Замминистра образования дала пресс-конференцию по новведениям в образовании.

В воздухе уже почти полгода висел вопрос, придется ли уже в 2018-м сдавать 9-классникам единый экзамен, по итогам которого их могут принять в гимназию, гимназический класс, лицей или в профтехучреждение. И как быть с экзаменами для нынешних гимназистов, пишет kp.by.

Через два года, говорит замминистра образования Раиса Сидоренко, введут независимую аттестацию, которую анонсировали во время «республиканского педсовета» в конце августа 2017-го. Об этом замминистра сообщила на пресс-конференции по нормам указа президента "О приеме в учреждения общего среднего образования и обучении в них". Cудя по недавним высказываниям директора республиканского института контроля знаний Юрия Миксюка, сейчас прорабатываются вопросы, касающиеся организации независимой аттестации выпускников базовой школы.

- Сейчас определяются, оцениваются и прорабатывается все необходимые мероприятия для организации и проведения такого тестирования. Необходимо определиться со всеми материальными, техническими, кадровыми и организационными потребностями, временными затратами, необходимо наработать банк заданий, провести их апробацию, - на днях уточнил Миксюк.

Вместе с тем, пояснила Раиса Сидоренко, в ближайшие 2 года гимназисты будут просто переходить из 9-го класса в 10-й класс. В переходный период ученикам предстоит сдать экзамены за курс базовой школы, как и раньше. А вот после введения независимой аттестации именно ее итоги станут основанием для поступления ученика в гимназию, гимназический класс, лицей или в профтехучреждение.

Правда, пока замминистра образования не смогла ответить, придется ли сдавать независимую аттестацию для перехода в 9 класс тем, кто уже сдавал экзамен после 4 класса.