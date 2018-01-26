Минчане: Купили квартиру, а под окнами — грузовики 1 26.01.2018, 13:31

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Жители дома в престижном районе взбунтовались против свалки снега.

Жильцы дома в престижном районе Минска жалуются на свалку снега, которая этой зимой появилась под их окнами. Они опасаются, что это может негативно сказаться на окружающей среде и их здоровье и уверяют, что покупали здесь квартиры из-за того, что считали район экологически чистым. «И здесь организовывается эта свалка… Я бы никогда не купила в этом районе квартиру, зная это», — говорит tut.by Светлана Хамутовская, жительница дома.

«Снег растает и уйдет в землю, а это все выхлопные газы»

В редакцию пришло семь писем от жителей дома на улице Ильянской, 10, в Минске. Они купили квартиры в жилом комплексе «Променад» в престижном микрорайоне Лебяжий. Он находится на окраине северо-западной части столицы и относится к Центральному району города. Людей беспокоит один вопрос — свалка снега, которая появилась под их окнами. По словам жильцов, их дом от свалки отделяет дорога и примерно 100 метров.

— Я живу в этом доме три месяца, и перед тем, как покупать квартиру, нам говорили, что на месте, где сейчас этот полигон, будет детский сад. Жильцы нашего дома между собой тесно общаются, и люди в том числе покупали квартиры, потому что считали район чистым, — говорит Светлана Хамутовская, жительница дома на улице Ильянской, 10. — Но сейчас мой знакомый, которого я сама и агитировала покупать здесь квартиру, сказал, что не будет этого делать. На тот момент, когда я выбирала жилье, можно было купить новую квартиру в Сухарево с таким же метражом, что и здесь, но дешевле. Но мы решили покупать здесь, дороже, потому что думали, что чище район. А здесь свалка под окнами. Когда это все начнет таять, что это будет? Весь этот снег, который в том числе собирают с дорог города, уйдет в землю, а это все выхлопные газы. Мы же все-таки живые люди.

Так снежная свалка выглядела в январе

Жильцов дома беспокоит то, как свалка отразится на их здоровье и окружающей среде, что будет после того, как снег растает. Люди не понимают, почему снежные свалки разрешают организовывать в черте города. При этом они жалуются на шум от машин, которые привозят снег, и говорят, что ночью невозможно спать.

— Ночью я не спала, насчитала около 15 машин, груженных снегом. Грохот стоит ужасный, они ездят всю ночь — и в выходные, и в будни. Днем я работаю, но моя мама пенсионерка, которая находится дома, говорит, что часто ездят и днем. Представьте, каждые десять минут под моими окнами ездит грузовой транспорт.

Еще в прошлом году жильцы дома начали писать письма в соответствующие инстанции, где им отвечали, что свалка временная и она согласована со службами города. По словам самих жильцов, после этого ее перенесли в дальнюю часть площадки. Однако, по их мнению, это мало изменило ситуацию: шум все равно есть, а опасения по поводу экологичности не развеялись.

Позиция госорганов: свалка согласована

Временная свалка снега в границах улиц Ильянской, Мястровской и Княгинской находится в ведении ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома». Она согласована с администрацией района, главным архитектором, Минским городским комитетом природных ресурсов и окружающей среды и Центром гигиены и эпидемиологии Центрального района Минска.

— Мы эти площадки согласовываем с городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды, проходим все согласования. И там разрешено зимой временно складировать снег, — объясняет Олег Лукашенко, заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома». — Будет ли площадка там в следующем году, неизвестно. Но в каждом районе есть специальные места, в которых такую площадку организовывать можно и в которых нельзя.

Фото из окна квартиры сделали ночью жильцы дома на улице Ильянской, 10

По его словам, сейчас нет обильных снегопадов, поэтому машины со снегом ездят реже. А если «снега нет, то никто и не возит».

В Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали, что место под площадку складирования снега выбирают по результатам научно-исследовательской работы Центрального научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов. Его специалисты предварительно проводили обследование площадок, выполняли лабораторные химико-аналитические работы, проанализировали возможность использования предложенных мест зимой для складирования снега и дали рекомендации по условиям их эксплуатации.

— Для оценки экологического состояния были отобраны пробы грунта с целью определения в них содержания загрязняющих веществ, в том числе тяжелых металлов и нефтепродуктов. После полного анализа площадку на улице Ильянской рекомендовали для временного хранения снега этой зимой, — объясняют там. — После таяния снега эксплуатирующая организация должна будет привести ее в надлежащее санитарное состояние.

В центре гигиены и эпидемиологии Центрального района Минска сообщили, что свалка для снега на улице Ильянской согласована не только с ними, но и с администрацией района, главным архитектором района и Минским городским комитетом природных ресурсов и окружающей среды.

Евгений Лобанов, руководитель программы по отходам и химической безопасности «Центра экологических решений», отметил, что если смотреть на эту свалку с точки зрения влияния на окружающую среду, то в почве может возрасти концентрация, в первую очередь, соли.

— Если это снег с дорог, то основная проблема в городе — это соль. И там уже надо смотреть на рельеф местности и понимать, куда это все может потечь. Потенциально там может быть повышенная засоленность надпочвенного покрова и может хуже расти газон и деревья. Но там не будет такой серьезной концентрации, ведь все-таки там больше снега, чем песчано-солевой смеси. После этого зимнего сезона там есть смысл провести анализ концентрации соли в почве.