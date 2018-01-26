В Германии начались переговоры о правительстве большой коалиции 26.01.2018, 13:42

Хорст Зеехофер, Ангела Меркель и Мартин Шульц

Фото: DPA

В Берлине приступили к первому раунду переговоров о формировании будущего правительства Германии.

В Берлине в штаб-квартире христианских демократов в пятницу, 26 января, началась встреча лидеров Христианского-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - Ангелы Меркель (Angela Merkel), Хорста Зеехофера (Horst Seehofer ) и Мартина Шульца (Martin Schulz), пишет «Немецкая волна».

Позже состоится первое заседание 15 участников группы переговорщиков, работа которой продолжится до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство Германии. Представители ХДС/ХСС надеются, что это может произойти до 8 февраля, однако правительство "большой коалиции" будет создано лишь в том случае, если за него проголосуют большинство рядовых членов Социал-демократической партии Германии.

Потенциальные коалиционеры не намерены затягивать переговоры

Канцлер ФРГ Ангела Меркель оптимистично оценила перспективу договориться о создании нового правительства. По ее словам, она идет на переговоры "с уверенностью и оптимизмом", и будет внимательно следить за тем, чтобы участники встречи как можно быстрее достигли договоренности. "Встреча должна стать прорывом не только для Европы, но и для Германии", - заявила Ангела Меркель перед началом встречи. Лидер христианских демократов Хорст Зеехофер также подчеркнул, что его партия стремится к созданию коалиционного правительства. "ХСС хочет этой коалиции", - заверил Зеехофер.

Лидер социал-демократов Мартин Шульц, в свою очередь, заявил о желании провести быстрые и конструктивные переговоры. Цель его партии, отметил Шульц, как можно скорее добиться создания стабильного правительства в Германии и вернуть стране ведущую роль на международном уровне.

Выборы в парламент Германии - бундестаг - состоялись 24 сентября. Однако для того чтобы приступить непосредственно к обсуждению состава будущего правительства ФРГ, партиям, прошедшим в парламент Германии, понадобилось более 120 дней - так долго подготовка к формированию кабинета в ФРГ не длилась еще никогда.

После провала попытки создать правящую коалицию с "зелеными" и либералами из Свободной демократической партии (СвДП) возобновление союза с социал-демократами оставалось для Ангелы Меркель единственной реалистичной возможностью создать правительство, обладающее парламентским большинством.