Ольга Николайчик: «Хартия’97» служит народу 2 26.01.2018, 13:43

Ольга Николайчик

Действия властей прозрачны в своей глупости и антинародном деспотизме.

Об этом в комментарии cайту Сharter97.org рассказала общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик:

- Власть душит страх - а она душит народ. Народ вырывается в оппозицию и присоединяется к активным действиям против властей. Белорусы требуют перемен, отмены рабских декретов, требуют экономических свобод. Народ вырывается из когтей диктатуры, борется за свои права на митингах и шествиях.

А «Хартия’97» - голос народа, рупор, через который наши люди слышат друг друга.

Через cайт Сharter97.org можно громко в голос заявить о протесте, чтобы вместе идти к переменам и свободе. Поэтому действия властей против сайта, рупора и народного голоса, прозрачны в своей глупости и антинародном деспотизме.

Зацементировать свободу слова в стенах Мининформации, пока не вывалили на улицы десятки тысяч свободных духом прогрессивных мыслящих белорусов.

Белорусы хотят жить в европейском обществе, где работает Конституция, где глава государства служит народу, где проходят справедливые и прозрачные выборы, где депутат и министр - слуги народа.

Народ жаждет перемен и отставки Лукашенко. «Хартия’97» служит народу. Поэтому диктатор закрывает сайт Сharter97.org, так как боится и ненавидит белорусов, - заявила Ольга Николайчик.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.