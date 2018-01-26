Сергей Спариш: «Хартию» читают все 1 26.01.2018, 13:51

Рабочие на заводе часто узнавали о политических новостях раньше активистов.

«Хартия» заблокирована. Для меня это свидетельство того, насколько глубок страх бандитов, называющих себя белорусской властью, перед свободной журналистикой и своим народом. 47 миллионов просмотров ежемесячно - это планка, которую из оппозиционных СМИ никто не в силах взять. И самое неприятное, журналистов «Хартии» не достать. Их не запугаешь лишением лицензии, не вызовешь на беседу к майору. Хартийцы далеко, но их очень хорошо слышно, поэтому бандиты бесятся», - пишет в «Фейсбуке» активист Белорусского Национального Конгресса Сергей Спариш.

«Однако об этом уже многие успели сказать, поэтому я хотел бы сделать акцент на том, что разочаровало меня лично.

Меня очень разочаровало поведение части фейсбучной публики, которая восприняла новость о блокировке с неподдельной радостью. Публика в фейсбуке по-настоящему «рафинированная». У нее очень высокие запросы. Ей не нравится редакционная политика «Хартии». Ей непонятна популярность «Хартии». Ей обидно, что читают Хартию, а не X или Y.

Это все очень мелко и неинтересно. Когда появится другой сайт, который сможет так же громко доносить до читателей проблемы нашей страны, так же активно оказывать информационную поддержку патриотам Беларуси, у которого будет такая же посещаемость, все будут только рады. Но сейчас никаких реальных альтернатив нет. Посещаемость «Нашей Нивы» меньше в десять раз.

Вам не нравится, что на «Хартии» публикуют описания диет и прогнозы погоды? Вы бы предпочли Хайдеггера? Поймите, в нашей стране живут не только профессора. Нужно ориентироваться не только на вас.

«Хартию» читают домохозяйки и менты, сантехники и историки. Все слои общества.

Это не преувеличение. Когда, работая на заводе, я входил в мастерскую, меня встречал сантехник и говорил: «Что, политик, опять твоего друга посадили?» Он узнавал последние новости раньше меня, читая «Хартию». И он не был исключением.

Когда «Хартия» опубликовала одну мою заметку, то в тот же день на заводе случился нехилый шухер. Почему? Потому что читают. Понимают, в отличие от фейсбучных всезнаек, что «Хартия» что-то значит.

«Хартию» заблокировали не случайно. Это прямое следствие главного политического события, случившегося в Беларуси за последние полгода, объединения оппозиции для празднования Дня Воли. По нашим подсчетам, около 80 процентов информации о подготовке Дня Воли были размещены именно на «Хартии». Власть хочет как можно сильнее осложнить нашу работу. Местных журналистов - запугать, «Хартию» - закрыть. И тогда наступит полная стабильность.

Поэтому прошу торжествующих интеллектуалов на минутку остановиться и для разнообразия подумать головой».