ВВС: Что за секретный документ о ФБР продвигают кремлевские тролли? 26.01.2018, 13:59

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Документ Нунеса часто обсуждают вашингтонские политики.

Это документ, который все обсуждают, но никто не может ничего сказать по существу. Одни утверждают, что он способен полностью подорвать доказательную базу расследования возможных связей президента США Дональда Трампа с Россией, другие называют его компиляцией слухов и домыслов, пишет bbc.com.

О нем писал в "Твиттере" Дональд Трамп-младший. Его видели 200 членов конгресса. Заинтересованные стороны, среди которых есть, судя по всему, связанные с Россией твиттер-боты, продвигают в соцсетях хэштег #releasethememo ("опубликуйте документ") с требованием предать его огласке.

Что это за документ?

Документ был составлен помощниками Девина Нунеса, главы комитета по разведке палаты представителей США. Комитет ведет расследование вмешательства России в американские президентские выборы, а также расследует заявления о предвзятости разведсообщества по отношению к Трампу. Конгрессмену Нунесу, насколько можно судить, эти два расследования интересны в равной степени.

В марте прошлого года Нунес стал героем новостей: после визита в Белый дом он публично объявил о том, что некоторые члены команды Дональда Трампа стали объектами "сопутствующего наблюдения" со стороны разведслужб США.

Нунес вынужден был самоустраниться от руководства расследованием возможных связей предвыборного штаба Трампа с Россией, поскольку сам стал объектом расследования комитета по этике. Его обвинили в разглашении засекреченной информации сотрудникам Белого дома, в итоге сочли ни в чем не виновным, но к руководству расследованием в комитете по разведке он так и не вернулся.

Четырехстраничный документ, как сообщается, основан на засекреченной информации о приемах слежки ФБР, которые, как говорят читавшие документ республиканцы, были неправомерно применены спецслужбами с целью подорвать кампанию, а потом и президентство Трампа.

Документ, как предполагается, подтверждает, что решение начать слежку за Картером Пейджем, который занимал в предвыборной команде Трампа пост советника по внешней политике, было принято на основании так называемого "досье Стила" - собрания по большей части неподтвержденного, "сырого" разведматериала, собранного бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом.

Именно с этого, якобы говорится в документе, началось более широкое расследование возможных связей кампании Трампа с Кремлем, которое сегодня ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Спецслужбы это оспаривают, утверждая, что за Пейджем начали следить задолго до появления "досье Стила", создание которого финансировалось противниками Трампа из стана республиканцев, а позже - демократами.

Что еще там может быть?

Также в документе могут содержаться прямые или косвенные свидетельства того, что высокопоставленные сотрудники ФБР испытывали личную неприязнь к Трампу. В числе таких сотрудников могут упоминаться заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб и Питер Строк, главный специалист ФБР по России, участвовавший в расследовании российского вмешательства в выборы и позже вошедший в команду спецпрокурора Мюллера.

Питер Строк в минувшем году оказался в центре скандала из-за смс-сообщений, которые он посылал своей любовнице, также работавшей в ФБР. В сообщениях, большая часть которых была опубликована, Строк и его коллега резко критиковали Трампа, а также других политиков и чиновников министерства юстиции.

Консервативные комментаторы и некоторые политики также высказывали подозрение, что большая часть сообщений, написанных в период с 2016 года до первых дней президентства Трампа, могла быть потеряна ФБР из-за неправильно настроенных мобильных телефонов.

Если все это кажется вам слишком туманным, то это потому что документ пока не опубликован. Очень многие говорят о том, что будет значить его публикация, но очень немногие могут сказать, что, собственно, в нем написано.

Что говорят республиканцы

"Засекреченный" документ циркулирует в конгрессе, и многие консерваторы говорят, что в нем содержатся небывалые откровения.

Конгрессмен от Айовы Стив Кинг сравнивает эффект от публикации документа со знаменитым скандалом, стоившим президентского поста Никсону. "Это хуже, чем Уотергейт", - говорит он о документе Нунеса.

"Я читал документ, - говорит конгрессмен-республиканец от Флориды Мэтт Гаец, ранее резко критиковавший прокурора Мюллера и его команду. - Он удивил и привел в ужас многих из нас".

Гаец утверждает, что после публикации документа не только начнутся увольнения в ФБР, но и будут открыты уголовные дела.

Другие политики-республиканцы не придают документу такого серьезного значения.

"Мне кажется, когда мы начинаем обсуждать эту тему, возникает много паранойи," - говорит высокопоставленный сенатор-республиканец Джон Корнин в интервью Politico.

Сам президент Дональд Трамп о документе пока не упоминал, хотя говорят, что Гаец обсуждал документ с Трампом на встрече. Вместо Трампа на эту тему первым заговорил его сын.

"Меня встревожил этот документ", - заявил Дональд Трамп-младший в интервью Fox News. "Интересно, что если верить документу, то единственными заговорщиками, единственными, кто был вовлечен в темные дела, были члены [национального комитета Демократической партии] и все кто с ними," - сказал он.

Согласны ли с ними демократы в конгрессе?

Не согласны. Адам Шифф, лидер демократического меньшинства в комитете по разведке, считает, что документ основан на тенденциозно подобранных фактах с явной целью ввести публику в "глубокое заблуждение".

"Изобилующий фактическими ошибками и отсылками к засекреченным материалам, большинство из которых республиканцы в комитете по разведке, как они сами признаются, не читали, этот документ предназначен для того, чтобы сформировать у республиканцев в конгрессе искаженное представление о ФБР" - говорится в заявлении Шиффа.

Член комитета по делам юстиции, законодатель от штата Нью-Йорк Джарод Надлер в письме, адресованном главе комитета Бобу Гудлатту, пишет, что ни у ФБР, ни у министерства юстиции не было возможности ознакомиться с документом и представить свою версию событий.

Адам Шифф и демократ из комитета по делам разведки Дайан Файнстайн отмечают, что консерваторы в интернете пытаются добиться публикации документа, используя соцсети.

Хэштег #releasethememo ("опубликуйте документ") популяризируется и через соцсетевые аккаунты, связанные с Россией, говорят законодатели в своем письме, адресованном компаниям Twitter и Facebook.

Ссылаясь на данные наблюдателей, Шифф и Файнстайн утверждают, что сегодня хэштег занимает первое место по популярности у пророссийсих ботов в "Твиттере".

"Если это так, то мы видим атаку российского правительства через связанные с Кремлем аккаунты в соцсетях с целью прямо повлиять на демократические процессы в нашей стране," - пишут американские законодатели.

"Это должно заботить каждого американца, но в особенности ваши компании, потому что основная часть их усилий сосредоточена на ваших платформах," - пишут Шифф и Файнстайн.

Опубликуют ли документ?

Возможно. Президентские полномочия Трампа позволяют ему рассекретить любой документ, какой он пожелает. Публикацию документа после голосования может разрешить и комитет по делам разведки, после чего Трамп должен будет одобрить это решение, либо наложить на него вето. Если Трамп одобрит публикацию, палата представителей соберется в полном составе для голосования по этому вопросу.

Под письмом с требованием опубликовать документ подписались 65 членов конгресса.

Если кто-то из членов конгресса помнит документ в деталях, он может также процитировать его для записи без каких-либо юридических последствий.

Также есть возможность, что документ, который сейчас хранится в безопасном месте, просочится в прессу. Портал Wikileaks, который, по мнению разведки США, действовал в интересах России в период президентской кампании, предлагает миллион долларов за копию документа.

Демократы в конгрессе, как и некоторые республиканцы, высказывались против обнародования документа, ссылаясь на то, что он основан на секретных данных.

"Материалы, на которых основано содержание документа, засекречены," - говорится в недавнем заявлении комитета по делам разведки.

"И эти засекреченные материалы обнародованы не будут, а значит у тех немногих членов конгресса, которые их видели, не будет возможности объяснить недостатки и ошибки, которые содержатся в документе, не разглашая наших самых ценных источников и информации о наших методах," - заявили в комитете по разведке.

Пока же документ Девина Нунеса остается недоступным для публики. Возможно, в какой-то момент он и будет опубликован, но кажется маловероятным, что это положит конец спорам о его содержании и значимости.

Расследование возможных связей между Кремлем и кампанией Трампа, в ходе которого уже допрошены несколько высокопоставленных чиновников и, возможно, будет допрошен сам президент, постепенно вязнет в межпартийной борьбе. Учитывая насколько высоки ставки, в ближайшие дни эта борьба будет только обостряться.