Правозащитники расценивают блокировку «Хартии’97» как дальнейшее наступление на свободу слова в Беларуси 26.01.2018, 14:02

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Претензии Министерства информации к сайту Charter97.org безосновательны и возмутительны.

Министерство информации назвало причины блокировки сайта "Хартия’97". Информационный ресурс обвинили в распространении информации, которая может нанести ущерб национальным интересам Беларуси, в нарушении Закона о массовых мероприятиях, а также в распространении материалов, которые признаны экстремистскими. Основанием для блокировки сайта стала статья 38 Закона "О СМИ", которая неоднократно критиковался правозащитниками, как закон дискриминационный и недемократический.

Правозащитный центр "Весна" считает претензии Министерства информации к сайту "Хартия’97" безосновательными и возмутительными.

Правозащитный центр "Весна" обеспокоен тем, что в последнее время происходит в белорусском информационном пространстве. Правозащитники считают, что блокировка сайта Сharter97.org является недопустимым ограничением права на свободу выражения. Это грубое нарушение международных обязательств в области свободы слова и вообще - прав человека, которые допускают белорусские власти.

Председатель Правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий отмечает, что сайт "Хартия97" отличается высокой демократической и патриотической позицией. В то же время Министерство информации никоим образом не ограничивает те антибелоруcские информационные ресурсы, которые действительно угрожают национальной безопасности, фактически являются информационной оружием и расположены преимущественно в России.

"Информационная политика сайта Сharter97.org была определена от начала основания ресурса и последние меры властей по его блокировке - довольно опасный сигнал. "Хартия’97" всегда занимала бескомпромиссную позицию, они имели свой взгляд на общественно-политические события, на развитие Беларуси, что иногда вызывало большие дискуссии.

Такая позиция, безусловно, имеет право на существование. Если белорусское общество хочет получать разностороннюю плюралистическую информацию, мы должны дорожить правом на свободу выражения мнений. Мы все разные люди, и в обществе должны звучать самые разнообразные мысли", - отмечает правозащитник.

"Скажу, что сайт Сharter97.org, как никакой из других демократических информационных ресурсов, за время своего существования потерпел от белорусских властей: это обыски и изъятие оборудования и имущества во время событий 2010 года, избиение, заключение и уголовное преследование главного редактора и журналистов, которые работали на сайт, вплоть до вытеснения ресурса за границу. Но несмотря на это сайт сумел сохранить свою активность. Как и прежде, авторитарные власти воспринимают "Хартию’97" как потенциально опасный для системы ресурс.

Когда я находился в колонии, с 2011 по 2014 год, было приятно, что первые новости, которые я узнавал о чем-то важном, что происходит на воле, мне как раз передавали контролеры, ссылаясь именно на "Хартию’97". И это свидетельствует о его большой популярности среди различных слоев белорусского общества", - заявил Алесь Беляцкий.

Борьба с независимыми СМИ - опасный сигнал, связанный с неуверенностью властей в правильности своей экономической и политической позиции. Вместо того, чтобы реагировать на обоснованные критические замечания и проводить изменения по демократизации внутренней ситуации в Беларуси, налаживать диалог с гражданским обществом, власти по-прежнему используют насильственные методы затыкания ртов независимым журналистам и СМИ.

"Мы помним, что несколько лет назад были попытки ограничения распространения информации с сайта “Хартии'97", "Белпартизана" и некоторых других, которые были включены властями в список ограничительного доступа.

И вот опять, после снятия санкций, когда отношения с Западом стали улучшаться и на международном уровне белорусские власти стали чувствовать себя уверенной, они начали активное наступление на свободу слова в стране, видимо надеясь, что реакция международного сообщества на такие непопулярные действия будет минимальной и несущественной"- напоминает Беляцкий.

Правозащитники, готовя Обзор по правам человека за 2017 год отмечали, что ситуация с преследованием независимых журналистов в Беларуси резко ухудшилась.

Преследование Сharter97.org видится тревожным естественным продолжением этого процесса. Белорусская ассоциация журналистов за 2017-й год приводит почти 200 случаев преследования независимых журналистов, связанных с исполнением ими профессиональной деятельности. Репрессии против независимых журналистов перекинулись в 2018-м году и на независимые информационные ресурсы.

"Информационное пространство в Беларуси сильно обрезано, и находится под сильным контролем со стороны государства. В Беларуси нет ни одного независимого телеканала, ни одного независимого радиоканала. И вот государственная цензура и давление дошли до демократического слова в интернет-пространстве.

Это ненормальная ситуация. Мы защищаем права белорусских граждан на свободу слова, право на распространение мнений и мыслей. Мы обращаемся к белорусским властям и лично к министру информации с требованием прекратить преследование независимого слова. Мы будем обращаться как к белорусскому обществу, также как и к международному сообществу, оказывать давление на белорусские власти. В сегодняшнем мире белорусы имеют право на получение объективной и разносторонней информации", - подчеркивает Алесь Беляцкий.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.