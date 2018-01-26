«Тунеядство» 2.0: что будет с личными данными белорусов 26.01.2018, 14:18

Хочется, чтобы новый документ повторил судьбу декрета № 3.

«Тунеядцев» больше нет. Как и сбора за «тунеядство». Пару лет бесполезной, но кипучей бюрократической деятельности — и вот вам, пожалуйста, скандальный декрет № 3, переживший несколько редакций, наконец-то отменен. Уплатившим злосчастный сбор деньги вернут. Хорошо бы, чтобы извинились перед теми, кто получил в свое время эти «письма счастья». Хорошо бы узнать, сколько денег потратили на неудачную «войну» с иждивенцами. Но нет!», - пишет журналистка tut.by Ольга Антипенко.

«Первые два пункта нового декрета за номером 1 меня даже не удивили. Они там о чиновниках. В социально ориентированном государстве содействие занятости и прочее с этим связанное вдруг стало мерилом эффективности работы «местных и распорядительных органов власти». По масштабу деятельности создается впечатление, что у нас каждый второй лежит на диване и не платит налоги. И это на фоне рекордно низкой безработицы.

Но в целом риторика документа привычна: Совмин что-то там определяет, на местах выполняют и обеспечивают, обязательно будут прогнозные показатели и мониторинг. Две страницы текста по сути сводятся к тому, что правительство и прочие власти теперь будут крайне озабочены вопросами трудоустройства всех и вся. Для обсуждения результатов раз в год будет собираться целый президиум Совмина. Там, видимо, будут обсуждать, как у нас заняты все рабочие места, в том числе и те, где зарплаты стыдно озвучивать из-за их мизерности.

Кажется, что главная мечта авторов декрета — сделать так, чтобы в стране и вовсе не было ни одной свободной вакансии, а все белорусы в едином порыве работали, не думая о зарплате. И реализация этой мечты удручает не меньше «тунеядского» декрета.

К большому сожалению, в документ включили все сомнительные предложения, которые анонсировали раньше. Об абсурдности взимания платы по полной за некоторые услуги с неработающих граждан мы уже рассуждали. Признаюсь, не без надежды, что от этих идей откажутся. Не услышали. Не захотели. Что конкретно получим, конечно, еще не совсем понятно. Декрет содержит много отсылочных норм. Например, список услуг, за которые будут брать 100-процентную плату с неработающих граждан, составят до 1 апреля. Но уже сейчас есть вопросы по исполнению. Как, например, быть с оплатой коммуналки в случае, если в квартире с тунеядцем живут работающие (которых, кстати, такое положение устраивает)? С медициной еще непонятнее: если все эти меры направлены на борьбу с незаконными доходами, то рискну предположить, что люди, их получающие, все равно в поликлиники не ходят, а пользуются частной медициной. А отказывать в срочной операции и выяснять, работает человек или нет, — это уж совсем кощунство.

Кто именно будет платить — тоже пока вопрос. Критерии в декрете не прописаны, разбираться поручено правительству. Возможно, это будут «тунеядцы» из декрета № 3, а возможно — еще какие-то категории граждан. Зато известно, что всех их внесут в базу данных. Согласно декрету, сбор, хранение и использование персональных данных граждан будет происходить без их письменного согласия.

Но самый прекрасный пункт нового декрета, пожалуй, о комиссиях. Как нам не хватало новых комиссий! «Депутаты», специалисты органов по труду, занятости и соцзащите, коммунальники, правоохранители — все эти люди отныне будут заниматься с неработающими лично. Почему с официальными безработными никак не могут справиться центры занятости, а с неофициальными — налоговая? Вопрос, который остался без ответа.

Так и вижу, как уважаемая комиссия объясняет какой-нибудь нетрудоустроенной выпускнице, почему ей стоит пойти на работу, например, в библиотеку в Большой Берестовице на 0,25 ставки и получать 70 рублей в месяц. На комиссии, кроме всего прочего, возложена и функция разбора трудных жизненных ситуаций, которые дадут право не платить по полной. Знакомо, не правда ли?

Прочитав декрет № 1, я поняла, чего мне хочется от этого документа больше всего. Я хочу, чтобы он повторил судьбу декрета № 3, — умер. Раз уж абсурд нельзя просто отменить».