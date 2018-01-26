Россельхознадзор снова нашел антибиотики в белорусском молоке 26.01.2018, 14:31

Нарушения в поставках сухого молока из Беларуси в РФ не прекращаются.

Россельхознадзор опубликовал пресс-релиз, в котором предъявляет претензии к наличию остатков антибиотиков в белорусской молочной продукции. Речь идет о сухом молоке, пишет belmarket.by.

По сообщению службы, в прошлом году было выявлено 166 нарушений. Вводились ограничения на поставки с ряда предприятий.

В январе этого года были зафиксированы три случая обнаружения остатков флоксациона в сухом молоке, произведенном «Бабушкиной крынкой». В прошлом году нарушения были выявлены в 34 партиях продукции предприятий.

«Недавние выявления вредных веществ в продукции ОАО «Бабушкина крынка» говорят о том, что белорусская сторона не принимает действенных мер для решения сложившейся ситуации», говорится в сообщении Россельхознадзора. Служба сообщает о необходимость введения ограничительных мер в отношении белорусских предприятий.