Вице-президент Европейской народной партии: Я обеспокоен давлением на «Хартию-97» 5 26.01.2018, 14:35

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Пауло Ранжел

Фото: eppgroup.eu

Один из руководителей крупнейшей партии Европы высказался в поддержку Charter97.org.

Вице-президент Европейской народной партии (ЕНП), евродепутат Пауло Ранжел завершил двухдневный визит в Минск, сообщает сайт ЕНП.

В ходе визита вице-президент крупнейшей европейской партии рассмотрел ситуацию с правами человека в Беларуси, встретился с представителями гражданского общества, оценил политическую ситуацию в стране и пришел к следующему выводу:

«В Беларуси остаются многие проблемы, касающиеся демократических стандартов, включая ситуацию политических прав и прав человека в стране. ЕНП внимательно следит за развитием событий в преддверии местных выборов в феврале.

Я сожалею о том, что ситуация в отношении регистрации политических партий и общественных организаций не улучшилась, что особенно касается БХД. Я также очень обеспокоен давлением на независимые средства массовой информации, в частности, на новостной сайт «Хартия-97».

Беларусь должна оставаться на высоком уровне европейской повестки дня».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.