Владимир Некляев: Блокировка «Хартии’97» - попытка сорвать День Воли 7 26.01.2018, 14:37

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Владимир Некляев

Нужно говорить не о причинах блокировки Сharter97.org, а о целях.

Блокировку сайта Сharter97.org прокомментировал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев:

- В чем причины блокировки, а по сути попытки уничтожения независимого информационного портала «Хартия’97»? В экстремизме? В том, что портал, как заявляет Министерство информации, «наносит урон национальным интересам»? Еще в чем-то?..

Ни в чем. Как и в случае с недавней блокировкой портала «Белорусский партизан», а еще раньше -- с закрытием, уничтожением сайта Белорусского Национального Конгресса. Дела в Беларуси обстоят так, что власть сначала кого-то сажает, что-то закрывает, уничтожает, у кого-то что-то отбирает, а уже потом придумывает причины, по которым посадила, закрыла, уничтожила, отобрала…

Стало быть, нужно говорить не о причинах. О целях.

Их несколько. Главная в том, чтобы ничего этого, независимого, свободного, демократического не было. Иначе власти, нынешнему политическому режиму не удержаться.

В попытке удержаться, найти решения, которых у него нет, режим начал колебаться. Не только между востоком и западом, но и внутри себя. И впервые за долгое время появились признаки консолидации противостоящих ему демократических сил, которые режим старательно дробил, которые науськивал друг на друга, подкупал.

Один из таких признаков - совместное решение практически всех партий и организаций, представляющих белорусское демократическое движение, о праздновании 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики. А что такое БНР? Это идея действительно независимой, на самом деле свободной Беларуси, с которой нынешний режим просто природно несовместим. Такая Беларусь - иголка в яйце, на конце которой конец Кощею.

Причем тут «Хартия’97»? А при том, что именно на этом портале (кто бы и как бы к нему не относился) появились первые призывы к совместному, массовому проведению праздника, к консолидации демократической оппозиции при подготовке к нему.

Портал сообщал о всех, связанных с этим, событиях, в чем-то выполняя тем самым роль координатора, в чём-то - информационной службы Оргкомитета по празднованию 100-летии БНР.

Блокировка портала - первая попытка (за которой последуют и другие) сорвать праздник свободы и независимости, отпраздновать который демократические силы призвали всю Беларусь - в том числе власть. И получили на свой призыв совершенно ясный ответ. Это ответ всем, кто все еще наивно полагает, что с нынешней властью можно о чем-то договориться если не в будни, то в праздники. В борьбе за самосохранение у нее праздников нет.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.