В субботу будет до +2°С 26.01.2018, 14:43

Гидромет рассказал о погоде на завтра.

27 января погодные условия на территории Беларуси ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтальных разделов. Ожидается облачно с прояснениями, сообщает Гидромет.

Ночью по северу, днем на большей части территории страны кратковременный снег, мокрый снег, днем по западу с дождем. Местами туман, гололед.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы будет колебаться от -1°С по западу до -10°С по востоку, во второй половине дня повысится до 0..-6°С, по западу +1..+2°С. Атмосферное давление будет расти.