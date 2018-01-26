Куда ведет пике биткоина 4 Владимир Смеркис, forbes.ru

26.01.2018, 14:59

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Фото: Getty Images

Биткоин после пика на $20 000 упал почти вдвое.

Все упало, шеф! Все пропало! На фоне падения рынка криптовалют, я уверен, резко пошли вверх продажи валокордина, валосердина и целого ряда успокоительных медикаментов — инвесторы, держатели криптовалют и «хомяки», хватаясь за сердце, наблюдали (не такое уж резкое) пике рынка вниз, одновременно с волнением следя за новостями с полей международной регуляции криптовалютной сферы. Каковы причины паники и всеобщего упадка духа, и имеют ли они под собой достаточные основания? Давайте разбираться.

Куплю килограмм битка по сходной цене

Негативные новости из Южной Кореи о введении запрета на торговлю криптовалютами, высказывания европейских финансистов о необходимости глобальной системы регуляции, а также вести из Поднебесной — о запрете доступа к криптовалютным биржам, обменникам и мощном давлении на майнеров — привели к обвалу рынка биткоина.

Во второй декаде января основная криптовалюта потеряла порядка 35% от своей стоимости, цена на биткоин опускалась ниже $9500, а цена эфира проседала до $780. Общая рыночная капитализация криптовалют за прошлую неделю упала более чем не 40% и составила $418 млрд — это после рекордных $820 млрд в декабре.

Криптовалютные форумы и другие уголки интернета начали переполняться сообщениями: «Куплю битки сегодня! Срочно, много и по любой цене!». Проснулись спекулянты всех видов и мастей. На одной из обменных площадок для криптовалют, например, разница в продаже биткоина составляла +25% к биржевому курсу — это говорит о том, что спрос на «покупку битка в розницу» есть, и приток новых инвесторов движение рынка вниз также не остановило.

Новогодняя лихорадка продолжается

Еще одна гипотеза, обсуждаемая криптосообществом с абсолютно серьезным лицом, — это массовый выход китайских пользователей, обусловленный… китайским новым годом. К празднику, который в этом году выпадает на 16 февраля, граждане КНР начинают готовиться загодя и обналичиваются что есть силы. Массовая покупка фейерверков и костюмов дракона стоила криптовалютному рынку резкого рывка вниз.

Кроме того, перед новым годом ряд криптовалютных бирж — например, Bitfinex, Bittrex, Binance — закрыли регистрацию новых пользователей, не справляясь с потоком желающих инвестировать в криптовалюты. Тут же нашлись умельцы по перепродаже заранее оформленных аккаунтов — профили продавали втридорога, в соответствии с новогодним ажиотажем! Следовательно, поток инвестиций приостановился, и биткоин был временно лишен возможности двигаться вверх. Сейчас биржи открыты, но — не в полном объеме, да и условия входа изменились. Например, чтобы зарегистрироваться на Bitfinex с полным набором функций, необходимо иметь $10 000. Ожидается приток нового капитала — вперед, биткоин!

Без паники!

Несмотря на небольшой упадок активности и глубокую коррекцию, криптовалютная сфера продолжает свое упорное развитие, привлекая миллионы новых пользователей и внимание представителей самых разных сфер бизнеса и государственных деятелей.

Oдна интересная деталь, подкинувшая угля в топку интереса к криптовалютам на прошедшей неделе, — новость о том, что классические торговые терминалы заинтересованы в поставках криптовалютных котировок. Intercontinental Exchange (ICE), один из самых мощных игроков классической финансовой сферы и крупнейшего в мире оператора срочного рынка, объявил о создании глобального дата-центра, который будет обрабатывать данных о криптовалютах с ряда бирж и начнет функционировать уже в первом квартале 2018-го. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Ripple и Bitcoin Cash появятся на основных ресурсах глобального финансового информационного центра. Это также свидетельствует об интересе к рынку со стороны банков, крупных инвестиционных и брокерских компаний.

Чем еще мотивируется инвестиционный интерес к крипторынку? Конечно, не только привлекательностью активов, но и одиозностью его игроков. В целом, в течение последних дней лента новостей и социальных сетей была наполнена двумя типами сообщений: как я уже упоминал выше — «куплю биток на любых условиях», и — «как войти в ICO Telegram»? Только ленивый не обсудил эту новость и все ее аспекты, а не ленивые даже запустили сайт, который якобы от имени GRAMTOKEN.IO начал сбор денег на вход в грядущий токенсейл популярного мессенджера. Дуров, до этого упорно молчавший насчет подтверждения своего намерения блокчейнизации своего детища, в этот раз отреагировал: назвал проект «скамом» и попросил пользователей быть осторожными.

Криптосообщество истолковало твит Павла по-своему — он НЕ отрицает проведения ICO! В сети появились подробные технические описания как грядущего проекта, так и токенсейла Telegram. Спекуляции на тему, насколько длинная очередь из желающих поучаствовать в ICO инвесторов выстроилась к Дурову, а также о точной сумме предполагаемых сборов — то ли $850 млн, то ли $2 млрд — продолжаются до сих пор.

В инвестиционном бизнесе не последнюю роль играет доверие, а Павел Дуров — человек, во всем смыслах заслуживающий доверия. Вероятность успешного и эффективного использования блокчейна именно в Telegram очень велика. Соответственно, только представьте, сколько миллионов новых пользователей войдет на рынок криптовалют под флагом Дурова!

Кстати, возвращаясь к Южной Корее: министерство финансов опубликовало официальное заявление, в котором говорится, что они вовсе не планируют запрещать торговлю криптовалютами, а просто отказываются от бирж, которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве, а также обяжут чиновников декларировать свои криптоактивы, если их общий объем превышает 10 млн вон ($9350).

Да, рынок упал — удар от падения был слышен всем, но очевидно — это не конец, не стоит хвататься за сердце, ведь это просто весьма адекватная сложившейся ситуации коррекция. Коридор в $13 000 — 16 000 за 1 биткоин аналитиками нашего фонда считается нормальным. Предполагаем, что уже во второй половине января биткоин и крипторынок в целом продолжат рост, и цена будет приближаться к предыдущим максимальным значениям.

Владимир Смеркис, forbes.ru