Путин может споткнуться на Татарстане 9 26.01.2018, 15:20

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Давление правителя РФ на татарскую культуру в преддверии выборов.

Павел Шмаков знал, что его решение сохранить татарский язык в школьной программе может вызвать недовольство родителей, которые будут донимать телефонными звонками. Чего не ожидал директор казанской школы «СОлНЦе», так это визита работников прокуратуры, которые опросили нескольких учеников и потребовали немедленно уволить из школы учителей татарского языка, пишет Макс Седдон для Financial Times (перевод — inosmi.ru).

Школа Павла Шмакова стала жертвой давления со стороны президента Владимира Путина на Татарстан, одну из российских национальных «республик», в отношении которых он строил планы в своем стремлении восстановить централизованное управление страной с момента прихода к власти в 1999 году.

В прошлом году под давлением Кремля местные татарские законодатели проголосовали за отмену обязательного обучения татарскому языку в школах. По словам Владимира Путина, это поможет ученикам готовиться к экзаменам. Однако Шмаков считает, что это мешает тем, кто пытается сохранить коренную культуру Татарстана.

«Русская культура слишком сильна. Необходим закон, — говорит Шмаков. — Россия должна защищать татарскую культуру, иначе она умрет».

Татарстан должен стать последней из упавших «костяшек домино» в соответствии с планом централизации, к которой стремится Владимир Путин, посетивший в четверг в рамках своей предвыборной поездки Казанский авиазавод. Богатая нефтью республика когда-то была центром мусульман, враждовавших в средние века с русскими царями и живших на берегах Волги. В 1994 году в соответствии с договорами с Москвой республика получила автономию, которая позволила ей сохранить привилегии, одной из которой было поддержка и популяризация татарского языка, относящегося к тюркской группе, а также контроль над природными ресурсами, в частности, над нефтяной компанией «Татнефть».

При Борисе Ельцине, предшественнике Владимира Путина, Кремль, который в те годы был гораздо слабее, опасался, что напряженность в отношениях с «республиками» — особенно мусульманскими, вроде Татарстана — может перерасти в сепаратистские войны, как в Чечне. Минтимеру Шаймиеву, находившемуся у власти на протяжении многих лет, позволили создать государство внутри государства, и его преемник Рустам Минниханов по-прежнему носит титул президента — Татарстан является единственным субъектом федерации, где это разрешено.

Правда, за последние 25 лет все изменилось, и кремлевский подход изменился тоже. Высокие рейтинги популярности Владимира Путина за эти годы во многом объясняются его жестоким подавлением исламистского повстанческого движения в Чечне и попытками усилить власть над другими регионами.

Кремль предпринимает дальнейшие шаги и усиливает это централизованное управление в преддверии предполагаемого переизбрания Владимира Путина на четвертый срок в марте. В прошлом году в десятке областей была проведена замена губернаторов, чтобы повысить явку в тех регионах, где местные назначенцы не пользовались популярностью.

Хотя Рустам Минниханов был избран путем прямых выборов в соответствии с собственной конституцией Татарстана, Кремль в прошлом году отказался продлевать договор о разграничении полномочий с Татарстаном. Похоже, что Москва не намерена вести переговоры о заключении нового договора, что позволяет предположить, что она сделает Татарстан таким же, как другие регионы, как только истечет срок полномочий Рустама Минниханова.

То, что в прошлом году Центробанку России, председателем которого является Эльвира Набиуллина, татарка по национальности, не удалось спасти «Татфондбанк», совладельцем которого являлось правительство Татарстана, и закрыть «дыру» в два миллиарда долларов, было «знаком», говорит местный политолог Руслан Айсин.

Вместе с политической судьбой Татарстана меняется и судьба татарского языка, на котором говорят около 4,3 миллиона человек и который по количеству говорящих и по распространенности занимает второе место в России, учитывая большую татарскую диаспору за пределами Татарстана.

В советские времена татарский язык изучали только этнические татары, которые составляют около половины населения Татарстана. «В 1980-е годы, когда я учился в школе, мы, татары, сидели в классе и учили русский язык, выглядывая в окно на улицу, где русские дети играли в футбол», — рассказывает юрист Руслан Нагиев, который выступает от имени группы учителей татарского языка.

При Минтимере Шаймиеве, который добился заключения договоров с Москвой, учебная нагрузка учителей русского языка сократилось, так как татарский язык стал обязательным предметом школьной программы.

Сейчас многие из нескольких тысяч учителей татарского языка в республике сталкиваются с проблемой сокращения учебной нагрузки или увольнения в связи с изменением образовательных планов, которое предполагает сокращение программы изучения татарского до двух часов факультативных занятий в неделю (так в тексте — прим. пер.).

Некоторые активисты настаивают на том, чтобы на изучение татарского языка было выделено столько же часов, сколько на изучение английского, который является обязательным предметом, и на него выделяются четыре часа в неделю. «Если вы живете в городе, вам нужны школьные уроки. Говорить [на татарском языке] со своими бабушками — этого недостаточно, —считает Айрат Файзрахманов, интеллектуал и активист, выступающий за сохранение татарского языка в школьной программе. — Татары не захотят его учить».

После того, как власти Татарстана первоначально выступили против изменений, на которых настаивал Владимир Путин, тысячи родителей стали писать в Москву в центральные органы власти, выражая свое недовольство, что привело к принятию жестких мер, и в результате пришлось поставить этот вопрос на голосование в местном парламенте.

Руководство Татарстана оказалось в неловком положении — публично оно выполняет приказы Владимира Путина, но при этом пытается негласно поддерживать татарский язык. «В Татарстане все так делается — говорят одно, а втихаря делают что-то другое», — говорит Екатерина Беляева, активистка, выступающая за изучение русского языка.

Приехав в Казань в ходе своей умиротворяющей предвыборной поездки, во время которой он еще и навестил находящегося в больнице 81-летнего Минтимера Шаймиева, Владимир Путин языковую проблему не затрагивал. Визит Путина — и назначение Шаймиева на символическую «должность» его доверенного лица — это знак того, что Рустам Минниханов достиг компромисса с Москвой и проявил лояльность, говорит Павел Чиков, руководитель правозащитной группы «Агора».

Руслан Айсин считает, что уже слишком поздно. Поскольку территория России простирается вокруг Татарстана на тысячи километров, у республики почти нет рычагов влияния, говорит он. «Куда Татарстану деваться? Разве только на небо».