Три фактора, благодаря которым умные города заработают триллионы 26.01.2018, 15:31

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Города будущего станут главными точками роста.

Аналитический обзор компании ABI Research подсчитывает эффект от трансформации экономики в умных городах. В течение следующего десятилетия технологии умного города приведут к росту ВВП на 5% — то есть принесут около $20 трлн. А города будущего станут главными точками роста за счет нового уровня безопасности и качества жизни их обитателей, пишет hightech.fm.

Обзор ABI заказала компания Chrodant, специализирующаяся на таких технологиях. Отчет распространяют по подписке, но его подробно разбирает ресурс Information Age. Исследователи указывают на три основных преимущества умных городов по сравнению с мегаполисами, которые в своем развитии опираются на традиционные ценности. И оценивают их воздействие на экономику на период до 2026 года: 1) политика открытых данных принесет до $1 трлн, причем без дополнительных финансовых вливаний; 2) государственные инвестиции вырастут в 10 раз, что увеличит ВВП примерно на $10 трлн; 3) рост экономики благодаря технологиям ИИ и блокчейну даст прибавку к ВВП на 2,8%.

Вице-президент Chordant Джим Нолан указывает, однако, что городским властям надо с умом подходить к интеграции новых технологий: «Такие результаты подчеркивают важность технологий как драйвера экономического развития в умных городах будущего. Однако нельзя просто предлагать технологию и надеяться, что она приживется. Мегаполисам нужно выработать стратегию развертывания компонентов умного города, чтобы максимально реализовать их потенциал».

Он призывает чиновников, если те желают оседлать новую волну, формулировать эту стратегию уже сейчас. ABI указывает на четыре вида технологических драйверов, стандарты которых необходимо сформулировать и унифицировать. Во-первых, это платформы для связи, основа городской инфраструктуры будущего: сочетание 5G, оптоволокна, технологий для управления потоками беспилотных автомобилей, городским освещением и вывозом мусора. Во-вторых, это сенсоры, которые позволят системам управления получать информацию в реальном времени. В-третьих, системы анализа полученных данных. В-четвертых, политика и платформы открытых данных.

Вице-президент ABI Research Доминик Бонте говорит, что комплексный подход превратит каждого жителя города будущего в непрерывного участника качественно новых экономических процессов — «масштабируемых и при этом устойчивых».

Сейчас швейцарский Цюрих, который в прошлом году назвали самым экологичным и социально устойчивым городом мира, стремится оказаться в авангарде новых технологий. Новую городскую среду там планируют с помощью ИИ, а швейцарские ученые разработали систему с открытым кодом, которая позволит умным городам получать и обрабатывать информацию от всех электронных устройств.