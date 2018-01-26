ABC News: Независимые СМИ в Беларуси под ударом

ABC News: Независимые СМИ в Беларуси под ударом6
- 26.01.2018, 15:39
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Один из крупнейших американских телеканалов сообщил о блокировке Сharter97.org.
Белорусские власти заблокировали доступ к самому популярному независимому сайту якобы по причине нарушения законодательства, пишет cайт телеканала ABC News.
Министерство информации заявило, что было принято решение о блокировке сайта «Хартии’97» , который освещает ситуацию в Беларуси, после публикации ресурсом материала, который нарушает закон о средствах массовой информации. Белорусские власти не уточнили подробностей.
Главный редактор Сharter97.org Наталья Радина прокомментировала, что блокировка ресурса – очередная попытка белорусских властей задушить инакомыслие.
Белорусская Ассоциация Журналистов назвала данный шаг «неприемлемым нарушением свободы слова» и потребовала, чтобы правительство объяснило причины своего решения.
Лукашенко находится у власти уже 23 года, отличаясь нетерпимостью по отношению к инакомыслящим и независимым СМИ.