ABC News: Независимые СМИ в Беларуси под ударом 6 26.01.2018, 15:39

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Один из крупнейших американских телеканалов сообщил о блокировке Сharter97.org.

Белорусские власти заблокировали доступ к самому популярному независимому сайту якобы по причине нарушения законодательства, пишет cайт телеканала ABC News.

Министерство информации заявило, что было принято решение о блокировке сайта «Хартии’97» , который освещает ситуацию в Беларуси, после публикации ресурсом материала, который нарушает закон о средствах массовой информации. Белорусские власти не уточнили подробностей.

Главный редактор Сharter97.org Наталья Радина прокомментировала, что блокировка ресурса – очередная попытка белорусских властей задушить инакомыслие.

Белорусская Ассоциация Журналистов назвала данный шаг «неприемлемым нарушением свободы слова» и потребовала, чтобы правительство объяснило причины своего решения.

Лукашенко находится у власти уже 23 года, отличаясь нетерпимостью по отношению к инакомыслящим и независимым СМИ.