Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибывает в Варшаву 1 26.01.2018, 15:47

Рекс Тиллерсон

Глава американской дипломатии встретится с польскими президентом, премьер-министром и главой МИД.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 26 января прибудет в Польшу. Вечером в Президентском дворце его примет президент Польши Анджей Дуда, а на следующий день он встретится с премьером Матеушем Моравецким и главой МИД Яцеком Чапутовичем, передает «Радио Польша».

По словам главы президентского кабинета Кшиштофа Щерского, визит Тиллерсона в Варшаву показывает, что Польша является одним из важнейших звеньев европейской и глобальной внешней политики США. Он подчеркнул, что в ходе переговоров будут подведены итоги польско-американских отношений последних 6 месяцев.

Щерский отметил, что во время визита в Варшаву президента США Дональда Трампа, который состоялся в июле прошлого года, главы государств обсудили два крупных проекта: экономическое сотрудничество в сфере газовых поставок и укрепление присутствия американский армии в Польше.

«По истечении 6 месяцев можно сказать, что оба эти проекта перешли в продвинутую стадию. Есть существенный прогресс в этих делах, и стоит этот прогресс обсудить. Подписаны контракты на поставку американского газа в Польшу. Для президента Дуды перспективы сотрудничества в этой сфере имеют большое значение. Во-вторых, происходит модернизация польской армии, ведутся переговоры по контрактам в этой сфере. Американские войска уже находятся в Польше, и разговор коснется укрепления и стабилизации этого присутствия», - сказал Кшиштоф Щерский.

По словам президентского министра, президент Дуда и госсекретарь Тиллерсон обсудят региональную проблематику, в том числе т. н. инициативу «Трехморья», которую США поддерживают. Переговоры коснутся также других региональных проблем, в том числе, конфликта в Украине, и вопросов безопасности региона в контексте грядущего саммита НАТО.

Глава американской дипломатии также примет участие в церемониях по случаю 73-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц и возложит цветы к памятнику Героям гетто в Варшаве.