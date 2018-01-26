Shuma выложили финальный трек для «Евровидения» 1 26.01.2018, 15:57

Фото: charter97.org

Финал отбора на «Евровидение» пройдет в феврале, в нем выступят 11 участников.

Группа Shuma выложила трек для финала национального отбора на «Евровидение», пишет nn.by.

«Друзья, мы рады представить вам финальную версию песни! Мы приняли решение оставить песню на нашем родном языке, чтобы показать фонетику белорусского языка и народные вокальные мелизмы», - сообщила группа.

Финал национального отбора на «Евровидение» пройдет 16 февраля, в нем выступят 11 участников. Сам конкурс «Евровидение» пройдет в начале мая в Лиссабоне.