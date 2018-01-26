Стало известно, как теперь дети будут попадать в гимназии 6 26.01.2018, 16:26

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Новый указ Лукашенко добавил забот родителям.

Экзамены в пятый класс гимназий все-таки отменили. Лукашенко 25 января подписал указ № 30 «О приеме в учреждения общего среднего образования и обучении в них». Будут ли отбирать учеников и сохранят ли гимназии свой статус, объяснила tut.by замминистра образования Раиса Сидоренко.

Гимназии сохранят свой статус?

По словам Раисы Сидоренко, гимназии останутся гимназиями — «у них есть традиции».

— Мы полагаем, что это (указ. — Прим. TUT.BY) возможность для развития гимназий, — говорит замминистра. — Не только по иностранному языку, но и по другим предметам.

Разница в зарплатах учителей гимназии и школ сохранится.

В чем теперь будет заключаться разница между школой и гимназией?

Гимназии будут отличаться от школы программой 10−11 класса. Как рассказала Раиса Сидоренко, после 9 класса школьники будут сдавать независимый экзамен, по его результатам будут зачислять в 10−11 класс. В гимназиях предметы в старших классах будут изучаться только на повышенном уровне. А в школах будет и повышенный, и базовый уровень.

Независимый экзамен после 9 класса планируют ввести через два года.

Нынешние девятиклассники гимназий (до введения независимого экзамена) просто будут продолжать обучение в 10-м классе. А что будет с теми, кто поступал в пятый класс гимназии и к 10-му классу должен будет проходить еще один отбор, пока не решили.

Останется ли в гимназии прежняя программа?

В гимназиях и в обычных школах учебные программы сейчас абсолютно одинаковые, никаких особых программ для гимназий с 2008 года нет, говорит Раиса Сидоренко.

— Количество часов, которым отличается гимназия от школы, — два, они выделены на изучение иностранного языка. Мы предлагаем эти два часа освободить от привязки к иностранному языку. Эти два часа останутся, но сама гимназия будет определять, на какие предметы они пойдут — это может быть иностранный язык, математика, физика с 8 класса и пр. Мы эти два часа разрешаем использовать и в любой школе, — объясняет замминистра.

В 2015 году в стране вернули обучение на повышенном уровне учебных предметов, но только в 10−11 классе. Сейчас углубленное обучение вернут и в 5-9-е классы.

— Решение, которое мы примем сейчас, — это выделение дополнительных часов на подготовку к повышенному изучению предметов в 5−9 классе.

Сейчас в гимназиях количество учеников в классе меньше, чем в школе. Это ограничение останется?

Количество учеников в классе привяжут к санитарно-гигиеническим требованиям, а не к тому, в школе или в гимназии учится ребенок.

Так в гимназию можно будет попасть только по прописке?

И да, и нет.

— Все школьники четвертого класса переходят в пятый класс без какой-либо проверки, испытания, — говорит Раиса Сидоренко. — Что касается приема в первый класс, то уже сегодня мы принимаем в гимназии по месту проживания родителей. Это основной действующий принцип.

Даже для гимназий, рядом с которыми мало жилых домов (например, языковая гимназия № 24), определят район, школьники из которого смогут претендовать на место в престижном учебном заведении.

Тем не менее попасть в гимназию можно будет и не по прописке.

— В будущем, в принципе, очень жестко требовать это от учреждений образования не стоит, — заметила замминистра.

В гимназию, по ее словам, примут и без учета регистрации, «если есть свободные места».

— Ребенок привязан к школе не исключительно по прописке, — объяснила Раиса Сидоренко. — Если он выбрал другую школу, где есть места, то он может продолжить обучение там.

Что делать тем, кто планировал в этом году поступать в гимназию и не относится к ней по прописке?

— Идти в школу, — посоветовала замминистра образования. — Родителям надо сказать администрации школы, что они хотели бы, чтобы у них был организован класс с повышенным изучением предмета. После изучения возможностей школы будет принято решение об открытии классов с повышенным уровнем изучения.

Как будут отбирать детей в гимназии, в которых нет первых классов?

Сейчас в 28 гимназиях нет младшей школы. В них откроют 1−4 класс.

— Мы предусматриваем, что в любой гимназии будет начальная школа.

Местные власти должны решить, сколько школа может принять первых классов. Они будут открываться с учетом детей, которые живут микрорайоне.

Смогут ли вернуться в гимназию те, кто в прошлом году не поступил, а относится к ней по прописке?

Смогут, если «есть свободные места».

А если «мест нет», а сменить школу хочется?

Надо обращаться в отдел образования, чтобы там подсказали, где есть класс с углубленным изучением нужного предмета, — посоветовала замминистра.

В гимназиях окажутся дети с разным уровнем знаний. Как быть учителям?

Замминистра образования уверена, что «этот момент — в руках учителя». Он должен создать условия для развития ребенка, у которого результаты ниже, и для ребенка, у кого знания выше.

Кстати, сейчас разница между уровнем образования школьников и гимназистов есть. Средний балл по ЦТ у выпускников обычных школ — 37 баллов, у школ, где предметы изучают на повышенном уровне, — 53 балла, у гимназий — 59 баллов.

Экзамены вводили, чтобы не было коррупции при поступлении в гимназии. Как теперь будут это контролировать?

Это наше общее дело, чтобы коррупционных проявлений не было, ответила Раиса Сидоренко.