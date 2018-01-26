Активист БНК заставил власти убрать «георгиевские» ленты 9 26.01.2018, 16:36

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Валерий Минец

Фото: «Радыё Свабода»

Символ российской агрессии убрали из городских автобусов Лиды.

Представитель Белорусского Национального Конгресса в Лиде Валерий Минец дважды обращался с письмами к руководству Лидского автопарке № 2 и «Гроднооблавтотранса» с требованием убрать «георгиевские» ленты из городских автобусов в Лиде - и добился этого решения, передает «Радыё Свабода».

«Георгиевские» ленты противоречат ценностям белорусского государства...»

Первое письмо Минец написал директору Лидского автопарке № 2 Андрею Лапуть. В нем он обратил внимание на неправомерность использования «георгиевских» лент на городских автобусах. Одна из причин - та, что на лобовом стекле автобуса они влияют на безопасность общественного транспорта. Вторая - идеологическое противоречие этой символики ценностям Беларуси.

Руководство Лидского автопарка в ответе на письмо Минца обосновывало «ценность» «георгиевской» ленты договором про «союзное» государстве между РФ и РБ.

«Как раз данная символика способствует объединению гражданского общества обеих стран и является признаком толерантности к символом союзного государства», - говорилось в ответе.

Второе письмо Валерий Минец написал руководству «Гроднооблавтотранса». В нем он заострил внимание на том, что «георгиевская» лента не относится в Беларуси к официальным государственным символам. Сослался на историю - во время Второй мировой войны этот символ активно использовался в качестве знака отличия российскими фашистами и коллаборационистами, воевавшими на стороне вермахта, а в новейшей истории получил роль главного знака отличия сепаратистов и боевиков на востоке Украины.

«С водителями проведена беседа, ленты убраны ...»

В ответе генерального директора «Гроднооблавтотранс» Дмитрия Харченко Валерию Минцу говорится, что с водителями Лидского автопарке проведена разъяснительная беседа относительно использования «георгиевской» символики. И сообщается, что такие ленты из автобусов автопарка убраны.

Минец сказал, что доволен ответом генерального директора «Гроднооблавтотранс» и сейчас действительно не замечает георгиевских лент на городских автобусах в Лиде.

«Так и должно быть, а как иначе? И призываю всех на местах не проходить прямо около разного рода чужеродных символов, а реагировать. И реагировать аргументировано... » - призывает Валерий Минец.