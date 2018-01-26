Марек Бутько: Запад отреагирует на блокировку «Хартии-97» 3 26.01.2018, 16:50

1,348

Марек Бутько

Разговоры о «либерализации» в Беларуси - полная ерунда.

Об этом сайту Сharter97.org заявил экс-секретарь посольства Польши в Беларуси Марек Бутько:

- Блокировка «Хартии-97» - это элемент политики России, которую она использует против Беларуси и стран Центрально-Восточной Европы. Действия белорусских властей - беспрецедентный шаг, был заблокирован крупнейший независимый сайт, который имел огромное влияние на общественное мнение в Беларуси.

Благодаря работе Сharter97.org, белорусы не ощущали такого сильного влияния российского интернета. Блокировка «Хартии-97» идет на пользу Кремлю. Это трагическое известие не только для демократии и прав человека, но и со стратегической точки зрения.

Может дойти до полной изоляции независимых медиа в Беларуси, что приведет к тотальному доминированию российских СМИ. Могут быть печальные последствия для оппозиции, независимых медиа и способности гражданского общества к мобилизации.

Польские власти, европейские структуры, организации прав человека не оставят этого решения без реакции. Такого сильного удара по гражданскому обществу мы давно не видели. Если в Европе еще что-то значат права человека - будет жесткая реакция. Я удивлен, что в этой ситуации еще говорится о какой-то «либерализации», диалоге с Минском, Лукашенко. Это полная ерунда и блокировка «Хартии-97» тому подтверждение.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.