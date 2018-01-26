19-летний Виталий Лисакович будет выступать за загребское «Динамо» 26.01.2018, 16:58

Фото: gnkdinamo.hr

Одного из самых талантливых молодых белорусских футболистов отдали в аренду в хорватский клуб.

Она рассчитана до 31 мая текущего года. При этом "Динамо" имеет первоочередное право по покупке прав на нападающего. Летом Виталий Лисакович либо останется в Загребе, либо вернется в Солигорск, передает «Еврорадио».

Лисаковичу 8 февраля исполняется 20 лет. С 2014 года она выступает за "Шахтер", является очень техничным игроком. В прошлом году в 22 играх забил 8 голов. Виталий — футболист молодежной сборной Беларуси.

Отметим, что загребское "Динамо" — многократный чемпион Хорватии, регулярно выступает в еврокубках.