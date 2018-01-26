Стив Возняк: Я продал все свои биткойны 4 26.01.2018, 17:14

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Стив Возняк

Фото: cnbc.com

По словам изобретателя, ему надоело наблюдать за бесконечными колебаниями рынка криптовалют.

Сооснователь Apple Стив Возняк покупал биткойны по $700, а продал их в декабре 2017 года по курсу $20 000 за штуку. По словам изобретателя, ему надоело наблюдать за бесконечными колебаниями рынка криптовалют и он решил «выйти из игры». Об этом Возняк рассказал во время своего выступления на Nordic Business Forum в Стокгольме, пишет hightech.fm.

Впервые о криптосбережениях Стива Возняка стало известно летом прошлого года. Сооснователь Apple рассказал, что приобрел биткойны по курсу $700 за монету: «Захотелось поэкспериментировать». Однако в декабре 2017 года, когда стоимость BTC резко подскочила и дошла до $20 000, ажиотаж вокруг криптовалюты стал казаться Возняку излишним. Какой именно суммой в биткойнах владел американский изобретатель, не сообщается.

«Когда курс резко поднялся, я понял, что не хочу быть человеком, который непрерывно следит за изменениями стоимости. Такие тревоги мне ни к чему», — цитирует Возняка Business Insider Nordic. Сооснователь Apple добавил, что полностью избавился ото всех своих криптосбережений. Во время своего выступления на Nordic Business Forum инженер также отметил, что никогда не интересовался деньгами и не занимался торговлей акциями.

Ранее Возняк положительно отзывался о популярной криптовалюте и отмечал, что в качестве средства сбережения биткойн обладает более серьезным потенциалом, чем американский доллар или золото. Однако BTC как средство платежа не оправдало надежд Возняка. Он надеялся, что можно будет приехать в условный Стокгольм и платить криптовалютой в ресторанах и отелях, но пока такой возможности нет.

Сооснователь Apple уже не раз менял свое мнение по поводу современных технологий и новых продуктов. Так, раньше он опасался, что машины лишат людей работы, но потом понял, что искусственный интеллект значительно отстает в развитии от человека и заслуживает звания «дополненного идиотизма».

Кроме того, Возняк неоднократно менял свою точку зрения на электромобили. Сперва инженер хвалил Tesla Model S, затем переключился на Chevrolet Bolt, а потом вновь вернулся к Tesla и назвал Илона Маска главным генератором идей будущего.