МИД Литвы осудил блокировку «Хартии-97» 26.01.2018, 17:04

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Свобода слова является одной из основных демократических свобод.

Пресс-секретарь главы МИД Литвы Раса Якилайтене прокомментировала DELFI блокировку сайта Charter97.org:

«Это не первый раз и не первый портал, который блокируется. Это не удивляет, однако расстраивает. Свобода слова является одной из основных демократических свобод; она укрепляет, а не ослабляет государство и общество», - заявила Раса Якилайтене.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.