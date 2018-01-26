Юрий Бутусов: Ограничение доступа к «Хартии-97» - каменный век 3 26.01.2018, 17:20

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Юрий Бутусов

Фото: telekritika.ua

Блокировка сайта Сharter97.org только увеличит авторитет ресурса.

Об этом Сharter97.org заявил украинский журналист, главный редактор cайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов:

- Очень неадекватная в современную эпоху мера. Блокировка сайта Сharter97.org показывает, какую озабоченность вызывает у Лукашенко альтернативное мнение. Я не думаю, что это позволит серьезно изменить информационное поле в Беларуси.

Запрет может стать хорошей рекламой для сайта. Эта мера увеличит авторитет и посещаемость ресурса. Действия белорусских властей, которые напоминают каменный век, только увеличит интерес к информации, которую распространяет сайт «Хартия-97», - заявил Юрий Бутусов.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.