Трамп: Америка прежде всего не значит «только Америка» 26.01.2018, 17:35

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп отметил, что выступает за свободную торговлю.

Президент США Дональд Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что экономический рост в Соединенных Штатах означает экономический рост в мире. Его выступление транслировалось на сайте форума.

«Я верю в Америку. Как президент Соединенных Штатов я всегда буду ставить Америку на первое место точно так же, как лидеры других стран должны ставить на первое место свои страны. Но «Америка прежде всего» не значит «только Америка». Когда Соединенные Штаты растут, мир растет», – отметил он.

Трамп добавил, что «не может быть свободной и открытой торговли, если некоторые страны эксплуатируют систему за счет других».

«Мы поддерживаем свободную торговлю, но она должна быть справедливой и взаимной, потому что в конечном итоге недобросовестная торговля подрывает всех нас. Соединенные Штаты больше не будут закрывать глаза на несправедливые экономические практики, в том числе на массовые хищения интеллектуальной собственности, субсидирование промышленности и всеобъемлющее государственное экономическое планирование», – заявил президент.

Всемирный экономический форум проходит с 23-го по 26 января в Давосе (Швейцария). Участники обсуждают расширение и защиту прав женщин, вопросы безопасности и экономического развития.