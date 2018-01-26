Швейцарца шокировали минские цены на такси 13 26.01.2018, 17:51

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Швейцарец в Минске до последнего не мог поверить, что такси от «Юбилейной» до ЦУМа стоит 50 рублей.

В Минск прилетел иностранец — физиотерапевт из Швейцарии. По всей видимости, хороший специалист в своей сфере, так как работает с одной из европейских футбольных сборных. Молодой человек для комфортного перемещения по городу предпочел пользоваться услугами такси. Его никто не предупредил, что как раз этот вид транспорта в белорусской столице имеет некоторую специфику и о ней лучше знать заранее, пишет onliner.by.

50 рублей, understand?

Минчанин Дмитрий Бусел вчера поздно вечером стал невольным свидетелем неприятной, но показательной ситуации. На улице Гикало недалеко от ЦУМа таксист требовал с иностранца плату за поездку. Пассажир по-русски знал только «Спасибо» и «Хорошо». Водитель по-английски знал только цифры. И вот та сумма, которую он называл, вызывала у гостя из страны банков и дорогих часов искреннее недопонимание.

— Мы выходили из бара, когда рядом остановился автомобиль такси. Пассажир — парень лет 25 — рассказал, что он из Швейцарии. Спросил, говорим ли мы по-английски. «Конечно». Следующий вопрос: сколько стоит такси от гостиницы «Юбилейная» до улицы Гикало? «Рублей 10», — отвечаем. А таксист потребовал с пассажира 50, — рассказал Дмитрий Бусел.

Швейцарец не в первый раз ехал на такси в Минске. Он рассказал парням, от которых ждал помощи, что взял такси из аэропорта и заплатил около 40 рублей. Немало перемещался по городу — каждый раз выходило где-то 7—8 рублей за поездку. Сумма отображалась на таксометре, пассажир получал чек.

В этот раз он взял такси возле гостиницы «Юбилейная». Нельзя ожидать, что иностранный гость, не прошедший инструктаж, догадается вызвать такси через диспетчерскую службу. Человек вышел, увидел машину с «шашечками» и сел в нее, ни о чем не подозревая.

— Когда таксист назвал ему стоимость поездки и указал на счетчик, швейцарец не мог в такое поверить, посчитал, что его пытаются обмануть. Поэтому и обратился к прохожим за помощью, — пояснил Дмитрий Бусел. — Таксист же говорил, что у него такой тариф и что не нужно учить его жизни — он все и так знает. Водитель вызвал милицию. Иностранца уже хотели везти в РУВД — он совершенно не понимал зачем. Мы были готовы ехать с ним.

В конце концов швейцарец махнул рукой и заплатил «полтинник», который требовал таксист. Иностранец, чтобы не иметь проблем с законом, все по закону и сделал, хотя, вероятно, ему было непросто смириться с ситуацией.

— Чтобы сгладить этот позор, мы пригласили его в кафе. Вообще, швейцарец сказал, что у нас в Беларуси живут клевые люди. Кроме, может быть, одного таксиста, — добавил собеседник. — Когда мы рассказали эту историю бармену, тот угостил иностранца за счет заведения.

С точки зрения закона все в порядке

Швейцарец, конечно же, об этом не знал, но в Минске тарифы на услуги такси могут отличаться весьма значительно. И это не значит, что кто-то нарушает закон. Обычно как раз в этом плане все в полном порядке. При заказе машины через диспетчерскую службу действует тариф этой службы. А перевозчик, который берет пассажира «от борта», самостоятельно определяет свой тариф. И 15-минутная поездка может стоить и 50 рублей, а может и 120.

Пункт 169 постановления совета министров Беларуси «О некоторых вопросах автоперевозок пассажиров» определяет, что размер платы за посадку устанавливается автомобильным перевозчиком исходя из его затрат, связанных с выполнением посадки и высадки пассажиров, укладки и выгрузки багажа и ручной клади. Размер платы при этом определялся по таксометру. То есть таксист в любом случае обязан предоставить чек по завершении поездки.

Чтобы не оказаться в ситуации, когда за поездку придется платить намного больше обычного, нужно помнить:

Заказывая машину не через диспетчера или мобильное приложение, вы пользуетесь услугами предпринимателя, который в соответствии с законодательством сам устанавливает тарифы. После того как пассажир по умолчанию принял эти условия, согласившись на поездку, ему будет крайне затруднительно оспорить итоговую сумму.

То, что водитель включает таксометр, не должно заставить пассажира потерять бдительность. Можно потребовать, чтобы таксист проинформировал о действующих тарифах, предоставил информацию о них в письменном виде. Таксометр работает в соответствии с заданными параметрами, которые могут существенно отличаться от тех, к которым вы привыкли, вызывая такси через диспетчера.

Если во время поездки нет возможности видеть счетчик таксометра — это тревожный сигнал. Попросите водителя отодвинуть чековую ленту, если она мешает. Пассажир вправе видеть, сколько стоит его поездка.

Возможно, имеет смысл предупреждать о том же иностранных гостей, посещающих белорусскую столицу.