В Беларуси чаще увольняют работников, чем принимают на работу 1 26.01.2018, 18:06

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В декабре лишились работы больше 43 тысяч белорусов.

В декабре статистика белорусского рынка труда снова сложилась не в пользу роста рабочих мест. Было принято на работа 43 505 человек, а уволено 47 638, пишет belmarker.by.

Количество уволенных превысило число принятых на работу в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, промышленности, строительстве, финансовой и страховой деятельности.

В экономике Республики Беларусь в декабре 2017 г. было занято 4347,2 тыс. человек.