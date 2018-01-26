Председатель Союза журналистов Литвы: О блокировке «Хартии-97» говорят в официальных учреждениях ЕС 1 26.01.2018, 18:31

Международная реакция демонстрирует солидарность по отношению к Charter97.org.

В Литве блокировку официальным Минском белорусского оппозиционного сайта Charter97.org называют возвращением Минска к авторитарным практикам. По просьбе Charter97.org ситуацию прокомментировали член Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы Арвидас Анушаускас, председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс и член Сейма Литвы и глава Министерства иностранных дел в 2010-2012 годах Аудронюс Ажубалис.

Арвидас Анушаускас сказал корреспонденту Charter97.org:

- Авторитарные режимы блокируют те порталы, которые выступают по отношению к ним с острой критикой и которые они не в состоянии контролировать. Это происходит в России, то же самое мы наблюдаем и в Беларуси.

Председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс блокировку Charter97.org оценивает крайне отрицательно:

- Официальный Минск в очередной раз продемонстрировал настоящее лицо, решение белорусского министерства было авторитарным, оно основано на законе, который не является ни демократичным, ни либеральным. Блокировка демонстрирует желание властей Беларуси ограничить свободу слова в своей стране, - считает Радзявичюс.

По мнению председателя Союза журналистов Литвы, международная реакция демонстрирует солидарность по отношению к Charter97.org со стороны телевизионных каналов, интернет-порталов и других средств массовой информации.

«О блокировке «Хартии-97» говорят уже не только в социальных сетях, но и, как мне кажется, в коридорах официальных учреждений Европейского Союза. Скорее всего блокировка Charter97.org поспособствует дальнейшему падению Беларуси в индексе свободы прессы. Политикам в соседних странах нужно более осторожно относиться к тому, что режим в Беларуси демонстрирует желание повернуться спиной к свободе слова», - считает Дайнюс Радзявичюс.

«В последнее время много говорилось о том, что Минск «исправился», началась эпоха «потепления», но прошу обратить внимание – как только начинают улучшаться отношения с Беларусью в области политики или экономики, Минск закручивает гайки в области свободы слова», - добавил Радзявичюс.

Аудронюс Ажубалис, член Сейма Литвы и глава Министерства иностранных дел в 2010-2012 годах cчитает, что вопрос о том, как можно интерпретировать блокировку сайта Charter97.org, нужно адресовать тем европейским и некоторым литовским политикам, которые пытались убеждать в том, что режим в Беларуси изменился, началась «демократизация» и голосовали за снятие санкций с этой страны.

«Вот мы получили четкое свидетельство – один из самых популярных сайтов Беларуси оказался заблокированным по политическим мотивам. Видимо Charter97.org стал слишком популярным, опасным в информационном отношении для демагогии властей», - утверждает Ажубалис.

«Разговоры о движении Минска к «демократии» оказались самообманом и иллюзиями. Но очень многие настолько верят в то, что власти Беларуси начинают «исправляться», что теперь им страшно снять розовые очки, - добавил Аудронюс Ажубалис.

Парламентарий считает, что одним из способов выхода из ситуации было бы обращение с запросом о помощи к министерствам иностранных дел всех европейских государств вообще или Литвы и Польши в частности.