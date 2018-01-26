Дуда – России: Оставьте Украину в покое 2 26.01.2018, 18:33

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Президент Польши призвал Россию уважать международное право.

Россия должна уважать международное право и прекратить агрессию в отношении Украины, заявил президент Польши Анджей Дуда во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, которая транслировалась на сайте форума, пишет "Гордон".

"Какой мой месседж? Оставьте Украину в покое", – сказал он.

Дуда добавил, что в отношениях с Россией нужно "стараться балансировать, так как это наш сосед".

"Поэтому мы должны попытаться создать диалог на низком уровне. Но мы должны требовать уважения к международному праву. Это также уважение к границам. Не только в Европе, во всем мире. Мы имеем очень плохие примеры за последние десять лет: Грузия, Украина", – заявил президент Польши.

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым. В апреле на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.