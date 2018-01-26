США расширили санкционный список по РФ

США расширили санкционный список по РФ8
- 26.01.2018, 18:58
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Минфин США расширил список физических и юридических лиц, попавших под санкции из-за ситуации на Украине.
Список опубликован на сайте Минфина США.
В список попали 12 организаций, связанных с «Сургутнефтегазом». Под ограничения также попали компании «Технопромэкспорт» и «Силовые машины» Алексея Мордашова.
Санкции наложили на замминистра энергетики Андрея Черезова, директора департамента оперативного контроля и управления Минэнерго Евгения Грабчака.
Всего под ограничения попали 21 физическое лицо и 21 компания.
Активы попавших под санкции заморозят в США, а предпринимателям запретят вести с ними бизнес.