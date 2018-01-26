США расширили санкционный список по РФ 8 26.01.2018, 18:58

2,053

Минфин США расширил список физических и юридических лиц, попавших под санкции из-за ситуации на Украине.

Список опубликован на сайте Минфина США.

В список попали 12 организаций, связанных с «Сургутнефтегазом». Под ограничения также попали компании «Технопромэкспорт» и «Силовые машины» Алексея Мордашова.

Санкции наложили на замминистра энергетики Андрея Черезова, директора департамента оперативного контроля и управления Минэнерго Евгения Грабчака.

Всего под ограничения попали 21 физическое лицо и 21 компания.

Активы попавших под санкции заморозят в США, а предпринимателям запретят вести с ними бизнес.