Между Гродно и Варшавой хотят пустить самолеты 2 26.01.2018, 19:12

1,393

Предполагается, что самолеты в столицу Польши будут летать до девяти раз в неделю.

Гродно и Варшаву может связать прямое авиасообщение. Такая информация была озвучена сегодня во время личного приема граждан, который провел в Гродно заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает БелТА.

Один из жителей областного центра обратился к вице-премьеру с предложением о развитии регулярного авиасообщения, привлечения компаний-лоукостеров и развитии гродненского аэропорта. Особенно это актуально в свете того, что Гродно и окрестности, в том числе и воздушная гавань, входят в так называемую безвизовую зону: иностранцы могут посещать регион без визы на срок до 10 дней.

«Инфраструктура гродненского аэропорта достаточно современна. Организуются здесь и постоянные рейсы, в частности в Калининград, а в летний сезон – и в Болгарию. Поставлена задача авиаторам внести лепту в расширение маршрутов. Законодательство сегодня позволяет принять любого перевозчика, в том числе оператора-лоукостера», - отметил Калинин.

Он подчеркнул, что ключевым для бизнеса зачастую остается вопрос пассажиропотока. Аэропрорт в Гродно обслужил в 2016 году 5 тыс. пассажиров, в 2017-м - уже 10 тыс. Как ожидается, в текущем году эта цифра будет еще выше. В частности, в сезон активности туристов прорабатывается вопрос об организации рейсов в Варшаву и Вильнюс.

Как отметил присутствовавший на приеме начальник Гродненского филиала РУП «Белаэронавигация» Анатолий Купрашевич, ведутся переговоры с одной из польских авиакомпаний по организации рейсов Гродно-Варшава с частотой до 9 раз в неделю. Также в проработке вопрос на прием бизнес-джетов из Словакии и Германии. К слову, недавно аэропорт в Гродно принял первых безвизовых пассажиров. Ими стали граждане Польши, прилетевшие на частном самолете. Калинин подчеркнул, что к концу февраля Гродненская область должна внести в правительство предложения о развитии авиасообщения.