Генсек БФБ: Бьорндалена включили в состав сборной Беларуси прежде всего для Домрачевой

Генсек БФБ: Бьорндалена включили в состав сборной Беларуси прежде всего для Домрачевой14
- 26.01.2018, 19:15
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Анатолий Стромский прокомментировал включение в состав белорусской сборной известного норвежского биатлониста.
Генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский прокомментировал информацию о составе команды на Игры-2018.
- С согласия Бьорндалена мы подали документы, чтобы включить его в состав делегации. Ждем подтверждения от МОКа. Если дадут аккредитацию, то он будет в составе белорусской сборной.
- Когда будет ответ?
- Ждем. Пока сложно точно сказать.
- Но он же не будет тренировать всю сборную. Его роль – личный тренер Дарьи Домрачевой?
- Детально сейчас не скажу. Надо с ним это обсуждать, насколько он будет помогать другим спортсменам. Но, конечно, прежде всего это для Даши Домрачевой, чтобы она чувствовала себя комфортно психологически, все-таки она сильно переживала. Но и его опыт бесценен, он в любой ситуации может подсказать.
- Если будет аккредитация, то он сможет проживать и в Олимпийской деревне со сборной.
- Да. В этом и смысл.
- Наверное, смогут и жить в одном номере с дочкой.
- Насчет дочки не знаю, будут ли ее брать с собой, – цитирует Стромского kp.by.