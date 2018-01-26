Генсек БФБ: Бьорндалена включили в состав сборной Беларуси прежде всего для Домрачевой 14 26.01.2018, 19:15

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Уле Эйнар Бьорндален

Анатолий Стромский прокомментировал включение в состав белорусской сборной известного норвежского биатлониста.

Генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский прокомментировал информацию о составе команды на Игры-2018.

- С согласия Бьорндалена мы подали документы, чтобы включить его в состав делегации. Ждем подтверждения от МОКа. Если дадут аккредитацию, то он будет в составе белорусской сборной.

- Когда будет ответ?

- Ждем. Пока сложно точно сказать.

- Но он же не будет тренировать всю сборную. Его роль – личный тренер Дарьи Домрачевой?

- Детально сейчас не скажу. Надо с ним это обсуждать, насколько он будет помогать другим спортсменам. Но, конечно, прежде всего это для Даши Домрачевой, чтобы она чувствовала себя комфортно психологически, все-таки она сильно переживала. Но и его опыт бесценен, он в любой ситуации может подсказать.

- Если будет аккредитация, то он сможет проживать и в Олимпийской деревне со сборной.

- Да. В этом и смысл.

- Наверное, смогут и жить в одном номере с дочкой.

- Насчет дочки не знаю, будут ли ее брать с собой, – цитирует Стромского kp.by.