Почему украинцы бегут из Беларуси 7 26.01.2018, 19:23

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Всего за последние три года за статусом беженца в белорусские ведомства обратилось менее двух тысяч украинских граждан.

Восемь из десяти мигрантов, что прибыли в Беларусь с 2014 года – граждане Украины. Белорусские ведомства заявляют более чем о 160 тыс. беженцев из соседней страны. Правда, мало того, что число это далеко от действительности, так и сами украинцы начинают возвращаться из Беларуси на родину. Подробнее на «Белсате» рассказывает Всеволод Шлыков.

Александра Курилович прожила в Минске почти год. В Беларуси, откуда родом её муж, бывала не раз. Но устроить жизнь вдали от украинских проблем не удалось.

«Столкнулась с таким моментом, что где-то что-то не получается. Потому что я была никем в Беларуси – не была на официальных позициях. Не получилось мне устроиться на работу и как-то документы тоже сделать», – рассказывает Александра Курилович, менеджер-логист по профессии.

После года подобных попыток, Александра вернулась в Киев, где её белорусский муж сразу же нашёл работу, а разрешение о постоянном пребывании в стране получал уже постфатктум. В прошлом году вернулась на родину и художник-илюстратор Анастасия Дачко. Уроженка городка Молын под Киевом, она выросла и училась в Минске. Вернулась же на историческую родину по иным причинам

«Это ощущалось – такое настроение в воздухе. Беларусь всё-таки живёт в российском информационном поле, и так или иначе люди подвержены этой информации», – отмечает Анастасия Дачко.

В прошлом году белорусский лидер заявил о десятках тысячах украинских беженцев, которых беларуская экономика была якобы вынуждена взвалить на свои плечи.

«Украина – не просто наш сосед, это братская нам страна, братский народ. Мы приняли у себя более 160 тысяч переселенцев», – говорил в апреле прошлого года Александр Лукашенко.

В самом начале российской агрессии на востоке Украины, когда волна беженцев была на своём пике, волонтёры создали под Жлобином базу помощи для беженцев из Донбасса. Правда, стоит понимать, что среди этих 160 тыс. человек настоящих беженцев – не более 1 %.

«Это очевидное преувеличение – имеется в виду число пересечений украинскими гражданами нашей границы. Из них многие просто ехали транзитом – это совершенно не отвечает реальным числам. По моим подсчетам, с учётом официальной статистики, в Беларуси осталось около 30-40 тыс. переселенцев из Украины», – говорит руководитель исследовательского центра EAST Андрей Елисеев.

Всего за последние три года за статусом беженца в белорусские ведомства обратилось менее 2 тыс. украинских граждан. Ещё около 35 тыс. имеют временный или постоянный вид на жительство в Беларуси. Большинство этих людей бежало от войны и бедности на востоке Украины.

«Это прежде всего семейные люди, где есть несовершеннолетние дети – наиболее уязвимые группы населения. Волна миграции остановилась почти два года назад, но статистика всегда опаздывает, поэтому чисел по прошлому году ещё нет, но мы можем сказать, что они будут куда меньшими», – уверен Андрей Елисеев.

Учитывая некоторые особенности белорусской общественнополитической жизни, многим украинцам проще бежать от войны в незатронутые ею регионы своей страны, чем в Беларусь.

«У меня есть всегда какое-то опасение, глядя на кадры с захватом людей, я опасаюсь, что так же мою маму могут посадить в автозак или же кого-то из моих родственников», – делится Анастасия Дачко.

При этом девушки всё-таки вспоминают Беларусь с некоторой ностальгией.

«Беларусь наверное подходит больше тем людям, которые хотят какой-то тишины и покоя – какого-то такого постоянства. Чтобы знать даже не то, что будет завтра, а то, что будет через год, два и десять лет», – отмечает Александра Курилович.

С одной стороны украинцы настолько загадывать вперед не берутся. А с другой стороны говорят, что в Украине у них «есть какая-то жизнь» и «каждый день что-то происходит».